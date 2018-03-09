Google Sokak Görünümü ile Disney Parklarını Gezebilirsiniz

Google Haritalar’daki Sokak Görünümü (Google Street View) uygulaması sayesinde, evinizde bilgisayarınızın başında otururken, Dünya’nın pek çok yerini internet üzerinden gezip görebilmeniz mümkün. Hatta Google işi o kadar ilerletti ki, Google Sokak Görünümü ile uzayı bile görüntüleyebilir ve Uluslararası Uzay İstasyonu etrafında sanal bir yürüyüşe çıkabilirsiniz.

Son olarak Google, Sokak Görünümü uygulamasına bir yenilik daha ekledi. Uygulama sayesinde artık 11 adet Disney Parkı’nı gezebilirsiniz. Parklar boyunca yürüyebilir, kaleler arasından geçebilir ve hatta zorlu parkurlara tırmanabilirsiniz. Bu etkinlikler yeterince ilgi çekici olsa da önümüzdeki yıl daha da ilgi çekeceğe benziyor. Çünkü önümüzdeki yıl Disney Parkları içerisine Star Wars temalı alanların da açılması bekleniyor.

A new fantastic point of view: from California to Florida, be our guest at 11 Disney Parks with #StreetView on @googlemaps 🏰 → https://t.co/yXjIyJIyPp pic.twitter.com/evQjMo1ijR — Google (@Google) 6 Mart 2018

Google’ın Sokak Görünümü uygulaması aslında çok faydalı olabilir. Uygulama sayesinde, herhangi bir yere gitmeye karar vermeden önce mekanları inceleyip karşılaştırarak, hangisinin size daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir seyahate çıkmadan önce gideceğiniz yollara bakıp bir plan yapabilir ve yolunuzu daha kolay bulabilirsiniz.

Google’ın Sokak Görünümü uygulaması ile sanal gezintiye çıkabileceğiniz 11 Disney Parkı’na aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Magic Kingdom

Pandora – The World of Avatar

Disney’s Animal Kingdom

Epcot

Disney Springs

Disney California Adventure

Disneyland

Hollywood Studios

Typhoon Lagoon

Downtown Disney

Blizzard Beach