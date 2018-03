Google Sokak Görünümü ile Disney Parklarını Gezebilirsiniz

Google Haritalar’daki Sokak Görünümü (Google Street View) uygulaması sayesinde, evinizde bilgisayarınızın başında otururken, Dünya’nın pek çok yerini internet üzerinden gezip görebilmeniz mümkün. Hatta Google işi o kadar ilerletti ki, Google Sokak Görünümü ile uzayı bile görüntüleyebilir ve Uluslararası Uzay İstasyonu etrafında sanal bir yürüyüşe çıkabilirsiniz.

Son olarak Google, Sokak Görünümü uygulamasına bir yenilik daha ekledi. Uygulama sayesinde artık 11 adet Disney Parkı’nı gezebilirsiniz. Parklar boyunca yürüyebilir, kaleler arasından geçebilir ve hatta zorlu parkurlara tırmanabilirsiniz. Bu etkinlikler yeterince ilgi çekici olsa da önümüzdeki yıl daha da ilgi çekeceğe benziyor. Çünkü önümüzdeki yıl Disney Parkları içerisine Star Wars temalı alanların da açılması bekleniyor.

A new fantastic point of view: from California to Florida, be our guest at 11 Disney Parks with #StreetView on @googlemaps 🏰 → https://t.co/yXjIyJIyPp pic.twitter.com/evQjMo1ijR