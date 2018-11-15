Google Suite Twitter Hesabı Hacklendi!

Google G Suit'in resmi Twitter hesabı hackerların saldırısına uğradı. Hackerlar Twitter hesabından kripto para dolandırıcılığı yapmak için paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, Google'ın 10 bin Bitcoin dağıttığını ve bu Bitcoin’lerle G Suite üzerinden alınan hizmetlerin ödemelerinin yapılabileceğini söyleyen hackerlar, Bitcoin gönderilebilecek bir adrese de yer verdi. İlk olarak 0.1 Bitcoin ödemesi talep eden dolandırıcılar, 1 Bitcoin veya üzerinde gönderim yapanlara, G Suite’te yüzde 200 oranında geri ödeme yapacaklarını yazdı.

Tweet kısa süre içinde fark edilip silindi; ancak doğrulanmış Twitter hesabını ele geçiren hackerlar, diğer Twitter hesaplarının da güvenliğini sorgulanmasına yol açtı. Dolandırıcıların attığı bu Tweet'in 800 binden fazla Twitter kullanıcısına eriştiği tahmin arasında yerini aldı. Google ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Dolandırıcılar daha önce de ünlülere ait olan doğrulanmış Twitter hesaplarını hackleyip, hesapların isimlerini değiştirerek, Bitcoin dolandırıcılığı yapmaya çalışmıştı.

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