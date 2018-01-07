Google Takvim'in Yeni Tasarımını Kullanmak Artık Zorunlu!

Google'ın 2006 yılında piyasaya sunduğu Takvim servisi, internet ortamında dijital bir ajandaya sahip olmanıza imkan sağlıyor. Bu ajanda sayesinde Google size günlük olarak yapmanız gereken işleri hatırlatıyor ve önemli günleri kaçırmamanızı sağlıyor. Bir süre önce tasarımı yenilenen Google Takvim, önümüzdeki günlerde kullanıcıların bilmesi gereken yeni güncellemeler alacak.

Google Takvim servisi masaüstü ve mobil cihazlarda sorunsuz olarak kullanılabiliyor. Mobil sürümlerde aktif olan Takvim tasarımı, kısa bir süre önce masaüstü sürümü için de aktif hale getirilmişti. Oldukça sade ve kullanışlı olan bu tasarımın, varsayılan takvim tasarımı olup olmaması kullanıcılara bırakılmıştı. Yani yeni tasarıma sadece isteyen kullanıcılar geçebiliyorlardı. Fakat Google’ın aldığı yeni kararla birlikte bu özgürlük ortadan kalkacak.

Artık Google Takvim'in eski tasarımına dönüş mümkün olmayacak!

8 Ocak 2017 tarihinden itibaren G Suite ve Google Domains kullanıcıları için Takvim servisinin yeni tasarımı otomatik olarak güncellenecek. Takvim servisinin tasarımı otomatik olarak yenilenen kullanıcılar 5 Şubat’a kadar eski sürüme tekrar geçiş yapabilecekler. Fakat 28 Şubat 2017 tarihinden itibaren hiçbir kullanıcı eski tasarımı kullanamayacak. Google tüm kullanıcıları için Google Takvim’in yeni tasarımını kullanıma sunacak. Bu tasarım yeniden değiştirilemeyecek.

Google Takvim'in yeni tasarımında neler mevcut?

Google Takvim yenilenen tasarımı ile birçok yeni özelliğe kavuştu. Takvim servisinde artık günler, haftalar ve aylar arasında daha rahat geçiş yapabileceksiniz. Yeni güncellemeyle birlikte eklemek istediğiniz özel günleri de daha hızlı bir şekilde yapabilmeniz mümkün hale getirildi. İş hayatında Takvim servisini kullananlar için ise yönetici onaylı özel takvim bölümleri kullanıma sunuldu. Başta saydığımız özellikler olmak üzere birçok yeni Google Takvim özelliğini kullanmak istiyorsanız hemen aşağıdaki linklerden Google Takvim’i indirin!