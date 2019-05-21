Google Takvim ve Google Keep Uygulamaları Karanlığa Büründü!

Google bundan kısa bir süre önce bütün uygulamalar için karanlık mod desteği vereceğini ifade etmişti. Şirketin yaptığı çalışmalar sonucunda, Google Takvim ve Google Keep uygulamaları da karanlık mod desteği aldı.

Hem göz sağlığına destek vermesi açısından, hem de enerji tasarrufu bakımından karanlık mod son derece başarılı bulunmuştu. Ayrıca görüntü bakımından kötü olacağı düşünülse bile, ilk karanlık mod alan uygulamadan itibaren estetik olarak iyi göründüğü fark edildi.

Google Takvim ve Google Keep karanlık moda otomatik geçti

Neredeyse her hafta farklı bir güncelleme yapmayı başaran Google, kullanıcıları memnun etmeyi hedefliyor. Özellikle de Android Q güncellemesinin, kullanıcılar arasında çok daha büyük bir ses getirmesi bekleniyor.

Google tarafından gerçekleştirilen karanlık mod güncellemesinin en güzel taraflarından bir diğeri de otomatik gerçekleşmesi. Normal şartlarda güncelleme yapıldığında, sizlerin manuel olarak yönetmeniz gerekirdi. Ancak Google, karanlık mod geçişlerini otomatik yapabilme özelliği getirdi. Google Takvim ve Google Keep uygulamalarına otomatik olarak karanlık mod desteğini alabilirsiniz.

Google şirketi tarafından Beta testlere alınan ve tüm akıllı telefon kullanıcılarının dikkatine çeken Android Q sürümünde, karanlık mod desteği tamamen verilecek. Ancak bu sürümden yararlanma imkanı olmayanlar ise, Google tarafından teker teker uygulamalara getirilen karanlık mod seçeneklerinden yararlanacak.

Eğer karanlık mod desteği sizdeki Google Takvim ve Google Keep uygulamasına gelmediyse, panik yapmayın. Şu an için bu özellik bütün cep telefonlarına yavaş yavaş getiriliyor. Bu güncellemeyi aldığınızda, düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.