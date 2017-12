Google, Türk Yazılımcıların Uygulamasını Play Store'dan Kaldırdı

Tamamen Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen ve selfie tarzı soru-cevap konseptiyle kısa zamanda dikkatleri üzerine çeken Papillion uygulaması, şok bir kararla Google Play Store'dan kaldırıldı. Peki, Papillion uygulaması neden kaldırıldı? İşte cevabı.

Yalçın Özdemir liderliğindeki Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Papillion, kullanıcıların uygulama üzerinden tanınmış kişilere veya uzmanlara selfie videolarıyla sorular sorabilmesi mantığına dayanıyor.

Hem iOS hem de Android platformu için piyasaya çıkarılan uygulama, çok kısa bir zamanda kullanıcıların dikkatini çekmiş ve önemli bir indirilme sayısına ulaşmıştı.

Papillion Uygulaması Neden Kaldırıldı?

Papillion için her şey yolunda gittiği bir sırada, Google da benzer bir sistem mantığıyla çalışan 'Selfie-style Answers' uygulamasını tanıttı. Aslına bakarsanız, Google'ın yaptığı şey tam olarak uygulama değil.

Teknoloji devi, kullanıcıların arama deneyimlerini daha ilginç bir hale getirmek için bazı ünlülerle ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Google, yalnızca ABD'deki kullanıcılara özel olarak sunduğu 'Selfie-style Answers' özelliğiyle, soruyu sorduğunuzda karşınıza bir anda, hakkında merak ettiğiniz ünlü çıkıyor ve sorunuzu selfie tarzı videolarla cevaplıyor. Bununla birlikte özelliğin, yalnızca mobildeki Google aramaları için geçerli olduğunu da belirtelim.

Fakat Google, bu özelliği yaparken Papillion uygulamasından fazlasıyla esinlenmiş. Örneğin; Papillion'da "Alanında bilgili kişilere soru sorabilir ve videolu şekilde cevap alabilirsiniz" tanıtım metni bulunurken, Google'da ise, "You can find answers to questions about notable people" yani "Tanınmış ve saygın kişiler hakkında soruların cevaplarını bulabilirsiniz" metni yer alıyor.

Google, bu benzerliklerin üzerine, Papillion uygulamasının projenin büyümesini engelleyeceği kaygısıyla uygulamayı Google Play Store'dan kaldırdı. Papillion'un geliştiricilerinden Yalçın Özdemir, ‘Teknoloji devlerine yenik düşmek zorundasınız’ isimli makalesinde, Google’ın konsept çaldığını iddia ediyor.

Papillon uygulamasının Google Play Store'dan kaldırılmasına rağmen, iOS platformu için hala indirilebilir olduğunu da hatırlatalım. Bakalım Google, konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı? Merakla bekliyoruz.