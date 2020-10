Google Uygulamasına Hikayeler Özelliği Geldi: Hikayeler Her Yerde

Google arama uygulamasına hikayeler özelliği getirildi. İlk olarak Snapchat'ten Instagram'a gelen hikayeler özelliği şu anda nereyedeyse tüm uygulamalara geliyor. Google arama uygulamasına gelen hikayeler özelliği ne işe yarıyor? Google uygulamasına gelen özelliği mercek altına alıyoruz. Gelin hep beraber yeni özellik ne işe yarıyor yakından bakalım.

Google Uygulamasına Gelen Hikayeler Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Google, iOS ve Android için Google uygulamasına bir hikayeler özelliği sunduğunu duyurdu. Google uygulamasındaki Discover bölümüne gelen hikayeler özelliği şu anda belli başlı ülkelerde kullanıma açık. Bu ülkeler arasında Türkiye malesef şu anda yer almıyor.

Discover bölümündeki hikayeler özelliğinde kullanıcılara yayıncılar tarafından hazırlanan içerikler sunulmakta. Hikayeler tam ekran video, fotoğraf ve sesten oluşuyor. İstendiği takdirde ise yayıncının diğer içeriklerine bağlantı verilebiliyor. Web hikayeleri, çeşitli arama sonuçlarında da görünüyor.

Hikayeler içinde ilerlemek ve hikayeler arasında geçiş yapmak için ekrana dokunmak yeterli oluyor. Yayıncılar hikayeleri oluşturmak için WordPress, MakeStories veya NewsroomAI için Web Story editörü gibi sürükle ve bırak araçlarını kullanabilmekte.

Google hikayeler özelliği için bir dizi yayıncıyla birlikte çalışıyor. Ortaklar arasında Forbes, Vice, Refinery29, USA Today, Lonely Planet, Now This, Thrillist, PopSugar, The Dodo, Bustle, Input, Nylon, The Hollywood Reporter, Blavity, PC Gamer, Golfweek gibi yayıncılar bulunuyor.

Bugüne kadar 2.000'den fazla web sitesi Google tarafından dizine eklenen hikayeler yayınladı. Hikayeler özelliğinini ilerleyen zamanlarda çeşitli ülkelerde kullanıma sunulması beklenmekte. Özelliğin Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir tarih verilmiş değil.

