Google, Web Sayfalarını Kısa Videolara Çeviren Yapay Zeka Kullanacak

Google, web hizmetlerini kullanan herhangi bir işletmenin web sitesinin trafik yoğunluğunu arttırmak için özellikle bu zamanlarda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Son aktarılan bilgilere göre şirketin söz konusu alanda yürüttüğü önemli çalışmaların içinde web sayfaları kısa süreli videolara çeviren bir teknoloji de yer alıyor. Google yapay zeka teknolojisinden yararlanarak istenilen herhangi bir web sayfasının kısa videolara dönüştürülmesine olanak sunan bir hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Google Yapay Zeka İle Web Sayfalarını Videoya Dönüştürüyor!

Dijital dünyanın büyük şirketlerinden Google, yakın bir tarihte paylaşılan bilgilere göre herhangi bir web sayfasını kısa videolara dönüştüren bir yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirketin geliştirilme aşamasında olan bu hizmet ilk olarak metinleri, görüntüleri ve diğer medya ögelerini ayrı ayrı bir arada topluyor ve web sayfasının bir arada toplanan bu ögeleri, internet kullanıcılarına sunulacak bir hale getiriliyor.

İşletme ve reklamverenlerin çoğu, internet kullanıcılarına ve potansiyel müşterilerine ürünleri hakkında bilgi vermek için fotoğraflara güveniyor. Büyük şirketlerin internet kullanıcılarının göz zevkine hitap eden videolar oluşturmakla ilgili herhangi bir sorunu olması çok olanaklı görünmüyor olsa da küçük işletmeler için durum aynı olmayabiliyor. Video oluşturma maliyeti her işletme için aynı değildir. Bu maliyetin bazı küçük işletmeler (özellikle yeni kurulmuş ve arkasında herhangi bir büyük şirketin olmadığı işletmeler) tarafından çok fazla olduğunu da söylemek gerekiyor.

Küçük işletmeler için şartlar şimdilik eşit değil, büyük şirketler maddi yönden her zaman küçük işletmelerin önünde yer alıyor ancak Google yapay zeka teknolojisi ile bu hizmeti kullanıma sunduğunda oyunun kuralları yeniden yazılabilir.

Google'ın URL2Video olarak isimlendirdiği bu yapay zeka destekli hizmet ile işletmeler yalnızca fazla para harcamaktan kurtulmayacak aynı zamanda zamandan da tasarruf edecek. İnternet kullanıcılarının hizmetine sunulacak URL2Video, kullanıcıların video hazırlamak için harcadığı zamanın minimum seviyeye çekilmesini sağlayacak.

Google Yapay Zeka Destekli URL2Video İle Ne Amaçlıyor?

Google'ın yeni hizmeti URL2Video, işletmelerin hem bütçe hem de zaman bakımından tasarruf etmesine olanak veriyor. Piyasaya yeni girmiş herhangi bir işletmenin normal koşullarda attığı her adım için para ödemesi ve zamanından vermesi gerekirken kullanıma sunulacak bu yeni hizmet sayesinde işletmelerin bu tür gereksinimleri olmayacak.