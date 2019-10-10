Google Yeni Akıllı Saatini Önümüzdeki Hafta Tanıtabilir!

Son yıllarda hızla büyümeye başlayan akıllı saat pazarından kendisine pay edinmek isteyen Google, çok yakında yeni akıllı saat modeli ile karşımıza çıkabilir.

Google Pixel Watch mı Geliyor?

15 Ekim tarihinde düzenleyeceği etkinlikte Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerini tanıtacak olan Google, başka bir ürünle daha gündeme geldi. Söz konusu iddialara göre şirket, Google Pixel Watch olarak adlandırılacak bir akıllı saat modelinin tanıtımını gerçekleştirebilir.

Android işletim sistemi tabanlı Wear OS ile gelmesi muhtemel olan akıllı saat, tıpkı Pixel modellerinde olduğu gibi şirketin ürünlerine özel yenilikler ve özellikler içerebilir.

Wear OS platformunun en gelişmiş ve en iyisi olacak iddiaları ile gündeme gelen modelin, herhangi bir teknik ve tasarımsal detayı şu an için bilinmiyor. Eğer iddialar doğru ise söz konusu modelle 15 Ekim tarihinde tanışmayı bekleyebiliriz.

Google Pixel 4 Özellikleri

Ekran: 5.7″ Full HD+ Smooth Display (90Hz'e kadar OLED) – Ambient EQ

Batarya: 2800 mAh

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 855 – Pixel Neural Core™

Hafıza: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Kamera: 12 MP Dual-Pixel & 16 MP Telephoto

Ses: Stereo hoparlörler

Güvenlik: Titan M Güvenlik Modülü

Özellikler: Face unlock, Motion Sense

İşletim Sistemi: Android OS (3 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri ve işletim sistemi güncellemeleri ile birlikte)

Google Pixel 4 XL Özellikleri

Ekran: 6.3″ Quad HD+ Smooth Display (90Hz'e kadar OLED) – Ambient EQ

Batarya: 3700 mAh

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 855 – Pixel Neural Core™

Hafıza: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Kamera: 12 MP Dual-Pixel & 16 MP Telephoto

Ses: Stereo hoparlörler

Güvenlik: Titan M Güvenlik Modülü

Özellikler: Face unlock, Motion Sense

İşletim Sistemi: Android OS (3 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri ve işletim sistemi güncellemeleri ile birlikte)