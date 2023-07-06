Bir Zamanların Efsane Dizisi Gossip Girl Artık Netflix'te

Dizi ve Film izleme platformu Netflix, bugün yapmış olduğu bir duyuruyla Gossip Girl’u platforma eklediklerini belirtti. Gençlik dizisi olarak adlandırılan dizinin 6 sezonun tamamı Netflix’ten izlenebilecek.

2000'li Yılların Efsane Dizisi Netflix'te

2007 yılında yayınlanmaya başlayan Gossip Girl, bir kitap serisinden uyarlamadır. 6 gencin hayatını konu alan efsane dizi bir blog yazarı tarafından hayatları izlenen - ve çoğu zaman mahvolan - bir grup üst sınıf liseliyi konu alıyor.

Bir zamanların efsane dizisi Gossip Girl’un oyuncu kadrosu şöyle;

Leighton Meester, Blair Waldorf rolünde, Blake Lively, Serena van der Woodsen rolünde ve Kristen Bell, dramayı anlatan Dedikoducu Kız'ı seslendiriyor. Bu isimlerin yanı sıra Penn Badgley, The Boys'un yıldızı Chace Crawford, The Pretty Reckless'ın solisti Taylor Momsen ve White Gold'dan Ed Westwick de yer alıyor.

2007'den 2012'ye kadar yayınlanan dizide toplam 121 bölüm bulunuyor.