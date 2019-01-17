Gran Turismo Sport'un v1.32 Güncellemesi Bugün Geliyor

Simülasyon türündeki yarış oyunlarını sevenlerin vazgeçilmez tercihlerinden bir tanesi olan Gran Turismo Sport için güncellemeler yayınlanmaya devam ediliyor. İçerik bakımından rakiperleri Forza Motorsport 7 ve Project CARS 2 oyununa göre geride kalması yüzünden büyük eleştiriler almıştı ama geride bıraktığımız süre zarfında fazlaca ilerleme kaydetti. Polyphony Digital, yaptığı açıklamayla v1.32 güncellemesinin bugün yayınlanacağını duyurdu.

Önceki güncellemeler gibi bu yeni güncelleme de yeni arabalar ile gelecek. Buna ek olarak, klasik bir pist geri dönecek ve GT Ligi için de yeni etkinlikler eklenecek. Öncelikle oyuna yeni eklenecek olan arabalar ile başlayalım:

Porsche 356 A/1500 GS GT Carrera Speedster '56

Aston Martin DB3S CN.1 '53

Shelby G.T.350 '65

Ferrari Dino 246 GT '71

Nissan Fairlady Z Version S (Z33) '07

Honda Inegra Type R (DC2) '98

BMW Z8 '01

TVR Tuscan Speed 6 '00

v1.32 güncellemesi ile geri dönüş yapacak olan klasik pist, Special Stage Route X olacak. Bu pisti oval bir test pisti; Gran Turismo 5 ve Gran Turismo 6 oyunlarında karşımıza çıkmıştı. Lisans testleri ve yüksek hızlı yarışlarda kullanılan Special Stage Route X, Gran Turismo Sport oyununda da benzer amaçla kullanılacaktır diye düşünüyoruz.

GT Ligi modunda ise Acemi Ligi'nde Stars & Stripes etkinliği için, Amatör Lig'de Vision Gran Turismo Kupası etkinliği için ve Profesyonel Lig'de X2014 Uluslar Kupası etkinliği için ikişer tur daha, Dayanıklılık Ligi'nde ise Gr. 1 Prototype Dayanıklılık Serisi için bir tur eklenecek. Ayrıca yine Acemi Ligi için Z Heritage etkinliği de sizi bekliyor olacak.

Son olarak, Tokyo Expressway - South Inner Loop pisti Pist Deneyimi moduna eklenecekken, Manzaralar modunda da artık Cambridge noktasında fotoğraf çektirebileceksiniz.