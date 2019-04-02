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Green Book, Oscar Tarihine Geçti

Green Book, Oscar Tarihine Geçti
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Peter Farrelly’nin En İyi Film Oscarı'nı kazanan başyapıtı Green Book, dünya çapında 300 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı.

Ünlü caz piyanisti Don Shirley’nin (Mahershala Ali) hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan Green Book, vizyona girdiği 62 ülkede toplam 304 milyon dolar gişe hasılatı toplamayı başardı.

Başrollerini Mahershala Ali ve Viggo Mortensen'in paylaştığı film, 91. Akademi Ödülleri'nde ‘En İyi Film ve  'En İyi Özgün Senaryo' Oscar’larını kucaklamıştı. Ayrıca filmde gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Mahershala  Ali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi olmuştu. 

green book filmi

Öte yandan Green Book, 2010’da En İyi Film ödülünü kazanan “The King's Speech” ten beri en yüksek gişe hasılatı toplayan Oscar filmi oldu.

Nick Vallelong, Brian Hayes Currie ve Peter Farrelly tarafından kaleme alınan film, Fransa’da 14 milyon dolar, Almanya’da 13,5 milyon dolar, İngiltere’de 12,9 milyon dolar ve Japonya’da ise 14,6 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. 

7 Mart’ta global çapta 200 milyon dolar barajını geçen Green Book, geçen yıl 195 milyon dolar gişe hasılatı elde eden En İyi Film Oscarı’nın sahibi "The Shape of Water"ı geride bıraktı. 2017’nin galibi "Moonlight" gişede 65 milyon dolar ile en düşük performans gösteren filmlerden biri olurken, 2016’da En İyi Film Oscarı’nı kazanan "Spotlight" ise dünya çapında 98 milyon dolar kazanmıştı. 

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