Guerrilla Games, Horizon: Zero Dawn 2 için Yeni İş İlanı Vermiş Gibi Görünüyor

Guerrilla Games, Ekim ayının başlarında birçok farklı pozisyon için iş ilanları vermişti. Bu ilanların detayları da aklımıza ilk olarak sıradaki Horizon oyununu getirmişti. Yakın bir zaman önce geliştirici stüdyo yeni bir iş ilanı daha verdi. Bu ilanın açıklaması ise aranan kişinin büyük ölçüde yeni Horizon oyunu ile ilgileneceğini belgeler nitelikte.

Hollanda menşeli stüdyonun Horizon: Zero Dawn oyununun yeni çıktığı zamanlarda bir devam oyunu ile ilgili bazı düşünceleri zaten vardı. Bu yılın Star Wars Celebration etkinliğinde de Star Wars: Battlefront II oyunundaki Iden Versio ve Horizon: Zero Dawn ek paketi The Frozen Wilds karakterlerinden Tatai'yi canlandıran Janina Gavankar, devam oyununun geliştirildiğini ağzından kaçırmıştı. Son olarak, yakın bir zaman önce de Guerrilla Games, Horizon: Zero Dawn 2 ile ilgili olduğuna inanılan iş ilanları vermişti. Şimdi ise elimizde bunların bir yenisi var.

Verilen yeni iş ilana göre Teknik Bitki Örtüsü Sanatçısı pozisyonu için uygun kişi veya kişiler aranıyor. İlanın detaylarına baktığımızda ise "Guerrilla içinde Horizon'ın etkileyici ortamlarını yaratmaya ayrılmış dört ekibimiz var. Bir ekip verimli ve etkileyici bitki örtüsü yaratmaya odaklanıyor. Bu 3B modellemeleri sıfırdan inşa ediyoruz, yani dünyayı işleyen ekiplerimiz endüstri seviyesinde grafikler ile dünyamızı sunabilecekler." açıklaması yer alıyor.

İlanın devamında ise aranan kişilerin bir oyun için en az iki tam geliştirme devrini Bitki Örtüsü Sanatçısı olarak tamamlamış olması gerekiyor. Artı olarak bir açık dünya oyunu deneyimi olması da bekleniyor. Bunlara ek olarak, doğa ve bitki örtüsü becerisini ön plana çıkartan bir portfolyosunun da olması isteniyor.