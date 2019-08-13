Gümrüğe Takılan 2 Yarış Aracı E-ihaleyle Satılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğünün ağına takılan 2 yarış aracı internet üzerinden ihale ile satışa sunulacak.

Bir süredir Ticaret Bakanlığı'nın başlatmış olduğu e-ihale sistemi sayesinde gümrüğe takılan eşyalar internet üzerinden yeni alıcılar buluyordu. Geçtiğimiz gün Ticaret Bakanlığının gümrükte yakaladığı ve e-ihale sistemiyle satışa sunacağı öğrenilen 2 adet Caterham SP/300R model yarış otomobili de yeni sahibini bekliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erenköy Tasfiye İşletme Gülten Kılınç, 2014’ten bugüne kadar e-ihale üzerinden 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satıldığını belirtti. İlk defa yarış otomobili satacaklarını dile getiren Kılınç, e-ihaleyi şöyle anlattı:

"E-ihale sistemi gümrükte kalan tasfiyelik eşya ve araçların en etkin ve ulaşılabilir boyutta yapılabilecek bir model. Gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yerleşik olarak ücretsiz üyelik yapabilirler”

eihale.gov.tr üzerinden giriş yapılabilen sistemde günlük veya haftalık ihaleleri takip edebilir ve aradığınız bir ürünü piyasa etiketinden daha ucuza satın alabilirsiniz. Birkaç gün içerisinde satışa çıkarılacak Caterham SP/300R yarış araçlarının da fiyatları henüz belirlenmedi.