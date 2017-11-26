Günde 550,000 iPhone X Üretiliyor

Apple’ın yeni telefonu iPhone X, piyasaya sürülmesinin hemen ardından stok sıkıntıları çekmiş ve sınırlı sayıda dağıtım yapılmıştı. Çoğu uzman, 2018’in sonuna kadar aynı sorunun süreceğini düşünürken, iPhone X üreten fabrikalar, yaptıkları değişiklikle üretim sorununu çözmeyi başardılar.

Kaliforniya’da bulunan Keck Graduate Institute için çalışmalarını sürdüren ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone X’un üretim adetine dair önemli açıklamalar yaptı. Yayınladığı bir raporda, iPhone X siparişlerinin artık bir iki hafta içerisinde ulaştırılmaya başlandığının altını çizen Kuo, iki ay önce günlük 50 ile 100 bin arasında iPhone X üretebilen Foxconn’un şimdi 550 bin adet günlük üretime çıktığını söyledi. Bununla birlikte telefonun çeşitli parçalarını üreten diğer tedarikçilerin de daha fazla efor sarf etmesiyle parça sıkıntısı çekmeyen Apple’ın, beklenen stok sıkıntısının büyük bölümünü aştığı yine aynı raporda belirtildi.

Telefonun LTE antenini üreten Career’in anten üretim bandının kısa bir süre içerisinde yüzde yüz büyütüldüğünü söyleyen Ming-Chi Kuo, Sharp ve LG tarafından üretilen nokta projeksiyon modülünün verim oranının yaklaşık yüzde 90'a ulaştığını aktardı. Üretimin en önemli sıkıntısı olan Face ID parçalarının en sonunda düzenli olarak Foxconn’a ulaşabildiğini söylenirken, tedarik sıkıntılarının tamamen çözülmesinin ardından iPhone X’in stok sorununu ortadan kaldıracağı da belirtildi.

Telefonun satış istatistiklerine dair açıklama yapan Kuo, iPhone X satışlarının 2018’in ilk çeyreğinde düşmesinin beklenildiğini söyledi. Bunun sebebini Batı ülkelerinde tatil dönemine gelen 2017’nin son çeyreğinde yapılacak beklenenden yüksek satış oranlarını gösteren analist, Apple’ın toplamda satışlarını beklentilerin çok yukarısına çekmesinin normal karşılanması gerektiğini de işaret etti.