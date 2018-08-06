Güneş Sistemi Dışındaki Gök Cismi Özellikleriyle Şaşırttı

Bilim adamları, Güneş Sistemi dışında gezegene benzeyen bir gök cismi keşfettikten sonra, ilk kez gök cisminin elektromanyetik alanını ölçmeyi başardı. Arizona Üniversitesinden Melodie Kao liderliğindeki bilim adamları tarafından, Ulusal Bilim Vakfı Karl G. Jansky Radyo Astronomi Gözlemevi bünyesinde yapılan gözlemde, gök cisminin çok güçlü bir manyetik alana sahip olduğu keşfedildi.

"SIMP J01365663+0933473", "kahverengi cüce", "serseri" gibi isimlerle adlandırılan gök cisminin, Güneş Sistemi'nin dışında ve Dünya'ya yaklaşık 20 ışık yılı mesafede olduğu açıklandı. Jüpiter'in 12,7 katı büyüklüğünde ve Jüpiter’den 200 kat daha güçlü bir manyetik alana sahip olan gök cisminin, uzayda herhangi bir yıldızın yörüngesinde dolaşmadığı, bağımsız olarak hareket ettiği bildirildi. Gezegen ile yıldız arasındaki bir formda olduğu için “kahverengi cüce” olarak adlandırılan gök cismi, Güneş Sistemi dışında elektromanyetik dalga boyunda keşfedilen ve elektromanyetik alanı ölçülebilen ilk öte gezegen olma özelliğini taşıyor.

Bir gök cisminin yıldız haline dönüşmek üzereyken başarısız olması (hidrojen füzyonunun ortaya çıkmasına imkan verecek hacme ulaşamaması) ve görünüm olarak solgun, küçük bir yıldıza benzemesi durumunda bu gök cismi “kahverengi cüce” olarak adlandırılıyor. Çünkü bu gök cisimleri gezegenlerden çok daha büyük yapıda olmalarına rağmen herhangi bir yıldızın yörüngesinde dolaşmıyorlar. Bu nedenle bir gezegen ya da bir yıldız olarak tanımlanamıyorlar.

Melodie Kao, keşfedilen gök cismine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kahverengi cüce (sönmüş yıldız) ile gezegen arasındaki sınırda bulunan bu gök cismi, hem yıldız hem de gezegenlerde manyetik süreçleri anlamamıza yardım etme potansiyeline sahip." ifadesini kullandı.