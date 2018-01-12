Güney Kore Bitcoin'i Yasaklayacak İddiası

Güney Kore’nin Bitcoin borsalarını yasaklayacağına dair haberler, dün itibarıyla Bitcoin’i derinden etkilemiş ve büyük düşüşler yaşanmasına sebep olmuştu. Bitcoin ile birlikte diğer coin ve token’lar da düşüşten etkilenirken, Güney Kore’den konuya dair resmi açıklama geldi.

Bütün Bitcoin dünyasında dolaşan paranın yaklaşık 750 milyar dolarlık kısmını elinde tutan Güney Koreli yatırımcılar, Bitcoin’in yükselişinin en önemli etkenlerinden olarak gösteriliyordu. Gerek yerel gerekse uluslararası borsalara yatırım yapan Güney Koreliler, Bitcoin için önemli dayanak noktalarının başında geliyordu. Fakat dün ortaya atılan iddialar, başta Güney Koreli yatırımcılar olmak üzere bütün dünyayı etkiledi.

Dün sabah saatlerinde haber sitelerinde yayılmaya başlayan “Güney Kore Bitcoin borsalarını yasakladı” haberi, başta Uzak Doğulu Bitcoin borsaları olmak üzere birçok yerde Bitcoin’in sert düşmesine sebep oldu. Çıkan ilk haberlerin ardından Güney Koreli yetkililerin, sadece yasa dışı borsaları kapatma kararı aldığı söylense de Bitcoin’in düşüşü durdurulamamıştı. Bitcoin ile birlikte diğer altcoin’ler de düşerlerken, bugün konuya dair resmi açıklama geldi.

Güney Kore, yaptığı açıklamayla Bitcoin borsalarını yasaklamak gibi bir planının olmadığını söyledi. Sadece Güney Kore’de işlem yapan ve Güney Kore yasalarına uymayan borsaların kapatılacağını aktaran yetkiler, ortaya atılan iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirttiler. Gelen resmi açıklamalara rağmen Bitcoin eski noktasına geri dönemezken, birkaç gün içerisinde Güney Kore’nin yarattığı etkinin geçeceği ve Bitcoin borsalarının eski noktasına geri dönebileceği söylenenler arasında yerini aldı.

Tüm bunlarla birlikte merkeziyetsiz olduğunu iddia eden ve devlet politikalarından etkilenmeyeceği söylenen Bitcoin, yine asılsız bir haberle sarsılarak, yüzde yirmi gibi bir düşüş yaşamış oldu.