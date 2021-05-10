Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (10 Mayıs)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları neler? 10 Mayıs haftasında indirmenizi tavsiye ettiğimiz ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdik. Aşağıda yer alan listeden her iki işletim sistemi için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (10 Mayıs)

Ücretsiz uygulamaların sayısı her ne kadar tatmin edici kadar fazla olsa da bu tür uygulamaların reklam içermesi mobil kullanıcılar tarafından büyük bir dezavantaj olarak görülüyor.

Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli sınırlamalar da bulunuyor. Ücretsiz uygulamaların çoğunda yer alan bu kısıtlamaları aşmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Aşağıda yer alan listedeki uygulamaların çoğunda reklam bulunmuyor. Bu listedeki oyun ve uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan fakat kampanya ile ücretsiz hale gelmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Portrait Painter: Fotoğraflarınızı bir sanat eserine dönüştürmeyi seviyor musunuz? Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Portrait Painter ile fotoğraflarınıza tek bir tıklama ile harika efektler verebilirsiniz.

Home Workouts Gym Pro: Bu, evde ekipmansız egzersizler yaparak formda kalmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Yeni tip koronavirüs dolayısıyla evde olduğunuz süre boyunca formda kalmak için indirebilirsiniz.

SUI File Explorer PRO: Basit ve hızlı bir dosya yöneticisi arayanların kullanabileceği bu uygulama bir dosya yöneticisinden alabileceğiniz maksimum verimi almanıza yardımcı olmanın yanı sıra temel özelliklerin dışında birçok harika özellik içeriyor. Örneğin dosyaları şifreleyebilirsiniz. Bu, başkalarının özel dosyalarınıza erişmesinin önüne geçecektir.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Dead Bunker 2 HD: Oyun size son derece kolay gelebilir ama şunu bilmelisiniz ki oyun sizi sonu tahmin edilemeyen karanlık bir yolculuğa çıkarıyor. Oynarken zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varmayacağınız bir oyun olarak indirmenizi tavsiye ediyoruz.

Stickman Legends: Bu aksiyon ve rol yapma oyununda çarpıcı kostümleri satın almak için savaşabilirsiniz. Bunun haricinde düşmanlarınızla karşı karşıya geldiğiniz anlarda elinizden gelenin fazlasını yapmaya çalışmanız gerekiyor.

Superheroes Junior: Yeni kahramanlar, eşyalar ve özel yetenekler kazanmak için canavarlara karşı mücadele vermeniz gereken bu oyun basit görünüme rağmen sizi oyuna bağlamayı başaran bir oyundur. Mobil oyunlarla yakından ilgileniyorsanız göz atmanızda fayda var.

Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting: Bu oyun da tıpkı önceki Stickman Legends gibi bir oyundur. Karanlığın hakim olduğu dünyayı yaratıklardan temizlemek için elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve bunu yaparken karakterinizi de geliştirmelisiniz.

Cooking Speedy Premium: Bu oyunda müşterilerin siparişini alıp onların memnun bir şekilde ayrılmasını sağlamanız gerekiyor.

A Tale of Little Berry Forest 1: Ormanda geçen bu oyunda çeşitli mini oyunlara katılarak eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Our Galaxy: Bu uygulama ile uzaya yakından bakış atabilir ve galaksimiz hakkında daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz.

Epica 2 Pro: Fotoğraflarınıza birçok efekt ekleyebileceğiniz ve arka planı daha renkli hale getirebileceğiniz bu uygulama sayesinde eğlenceli fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Deep Sleep, Insomnia Help: Bu uygulama, klasik uykuya dalmanıza yardımcı olan uygulamalar gibi birbirinden rahatlatıcı sesler sunuyor. Son zamanlarda uykuya dalmakta zorlanıyorsanız deneyebilirsiniz.

Vector Logo Designer: Bu uygulama her tasarımcının cihazında yer alması gereken uygulamalardandır. Basit ve şık görünümü ile iPad'inizde harika çizimler yapmanızı sağlayabilir.

Qoin: Listemizi her hafta düzenli olarak takip ediyorsanız Qoin'in geçen hafta da listede olduğunu fark etmişsinizdir. Bu uygulama, günlük giderlerinizi ve gelirlerinizi kaydedebileceğiniz ve bütçe tasarrufu yapabileceğiniz bir uygulamadır.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)