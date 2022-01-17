Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (17 Ocak)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 17 Ocak haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (17 Ocak)

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıdaki listede yer alan kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Scalar Pro: Gelişmiş özelliklere sahip hesap makinesi arıyorsanız Scalar Pro isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Normalde 25,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. 4,6 puana sahip olan uygulama, 2 bin 796 kişi tarafından derecelendirildi.

Video Speed Controller Pro: Bu uygulama, videoların oynatma hızını hızlı ve pratik bir şekilde değiştirmenize olanak tanır.

Digital Dashboard GPS Pro: Araba ve bisiklet ile yaptığınız yolculukları kaydetmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Digital Dashboard GPS Pro'nun kullanıcı arayüzü daha iyi olabilirdi.

Number to Word Converter: Bu uygulama, sayıları kelimelere dönüştürür. Dönüştürme işleminin ardından metni kopyalabilir ya da paylaşabilirsiniz.

Video Player Pro: Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken video oynatıcısı AVI, WAV, MOV ve MP4 dahil olmak üzere çok sayıda formatı destekler.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

The Last Roman Village: Strateji türündeki başarılı yapım, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. 4,8 puana sahip olan The Last Roman Village, 95 kişi tarafından derecelendirildi.

WeaponWar: Oyunda silah üretip diğer silahlar ile mücadele etmeniz gerekiyor. Farklı bir deneyim sunan yapımı kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Dead Bunker 4 Apocalypse: Zombilerin ele geçirdiği bir dünyada hayatta kalmak için silahına güvenmekten başka bir çaresi olmayan karakteri yönettiğiniz Dead Bunker 4 Apocalypse isimli bu oyunda size verilen görevleri hızlıca yerine getirerek dünyayı zombilerden arındırmanız gerekiyor.

Superhero Armor Premium: Keyifli bir oyun deneyimi sunan yapımda karşınıza çıkan düşmanları yok etmeniz gerekiyor. Aksiyon seviyesinin yüksek olduğu oyun 4,6 puana sahip.

Empire Warriors Premium: Kule savunma oyunları yıllar geçse bile oynanabilecek oyunlar arasında yer alıyor. Siz de böyle düşünüyorsanız Empire Warriors'un tam size göre olduğunu belirtmek gerekiyor. Empire Warriors, güçlü kahramanları ve eşsiz kuleleri ile benzersiz bir hale geliyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Epica Pro: Fotoğraflarınıza düzinelerce efekt ve eğlenceli arka plan ekleyerek anılarınızı daha renkli hale getirmek istiyorsanız göz atmanız gereken uygulama Epica Pro olmalı.

AirDisk Pro: Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan bu uygulama, tüm dosyalarınızı tek yerden yönetmenize olanak tanır.

Currency - Simple Converter: Para birimi dönüştürme işlemi için bir uygulama arıyorsanız, kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Currency - Simple Converter'a bir şans verebilirsiniz. Uygulamanın kullanımı oldukça basittir.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)