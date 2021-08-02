Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (2 Ağustos)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları birbirinden etkileyici oyunlar ve uygulamalar bekliyor. 2 Ağustos haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (2 Ağustos)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile oyunlar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Color Wheel: Sanatçıların, fotoğrafçıların ve grafik tasarımcıların akıllı telefonunda mutlaka yer alması gereken uygulamalardan biri olan Color Wheel, herhangi bir fotoğrafın renklerini seçmenizi, belirli bir rengin farklı tonlarını elde etmenizi, kameranızı kullanarak çekmiş olduğunuz bir fotoğrafın ana renklerini belirlemenizi, grinin birbirinden çeşitli tonlarını sıralamanızı sağlar. Normalde 17,99 TL fiyat etiketine sahiptir ancak geçici bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir. 10.000'den fazla indirme sayısına ulaşan uygulamanın boyutu ise 43 MB'tır.

NT Hesap Makinesi: Normal zamanlarda 24,99 TL karşılığında satın alınıp kullanılabilen kapsamlı hesap makinesi, kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu uygulama, günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek bütün hesaplamaları kolaylıkla yapmanıza olanak tanıyor. Basit bir arayüzü vardır ve varsayılan hesap makinenizin yerini almak için gerekli bütün her şeye sahiptir. Bilimsel hesaplama (cos, sin, tan vb.), radix hesaplama, zaman hesaplama, finansal hesaplama ve tarih hesaplama, içindeki hesaplayıcılardan bazılarıdır. Bunlara ek olarak herhangi bir birimi başka bir birime dönüştürmenize de olanak tanıyor.

English for All: Android için ücretsiz İngilizce öğrenmenize yardımcı olacak bir uygulama mı arıyorsunuz? English for All, seviye fark etmeksizin herkesin faydalanabileceği bir şekilde geliştirilmiştir. İngilizce öğrenmeye yeni başlamışsanız, dili iyi bildiğiniz halde yeni kelimeler öğrenmek istiyorsanız ya da ne kadar bilgili olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Sezgisel bir arayüzü bulunuyor. Uygulamada 27 farklı kelime kategorisi yer alıyor. Bütün kelimeler seslendirilebiliyor. Bir kelimenin nasıl telaffuz edildiğini merak ediyorsanız tek bir dokunuşla o kelimenin nasıl okunduğunu öğrenebilirsiniz. 3 farklı test modu içeren uygulama ne bir internet bağlantısı gibi şart koşuyor ne de reklam içeriyor. Uygulamada ayrıca çeşitli küçük oyunları oynayarak dil öğrenebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Classic Sudoku PRO: Sudoku'nun yıllar boyunca birbirinden farklı versiyonları ortaya çıktı. Play Store'de bugün birbirinden çeşitli Sudoku oyunları yer alıyor ancak siz modern oyunları değil de klasik oyunları oynamaktan keyif alan biriyseniz Classic Sudoku'nun reklamsız, premium versiyonu tam olarak size göre bir uygulama olabilir. Bu oyun tamamen mantığa dayanan bir sayı yerleştirme oyunudur. Oyunda 4 farklı zorluk seviyesi bulunuyor ve dört farklı tahtadan herhangi birini seçme şansınız var. Oyun sınırsız sayıda bulmaca içeriyor. Oyunda orijinaline yakın kalmasını sağlamak açısından çok fazla değişiklik ve yenilik yapılmamıştır.

Blindy: 2D platform oyunlarına ilgi duyanların göz atması gereken Android oyunlardan biri olarak kabul edilebilecek Blindy, 4 farklı oyun modunda 60 benzersiz seviye sunuyor. Her seviye fazlasıyla yetenek ve pratik gerektiriyor. Gizli jetonları bulmalı, duvara çarpmamak için ekstra çaba göstermelisiniz. Bölümlerini tamamlaması zor platform oyunlarını seviyorsanız mutlaka göz atmalısınız.

Mystic Pillars: Birbirinden ilginç bulmacalar, benzersiz bir oyun deneyimi... Antik Hindistan'ın güneyinde geçen bu oyunda zorluğu oyuncudan oyuncuya değişen 100 tane bulmaca yer alıyor. Oyunda ilerledikçe hikaye daha da ilginç bir hal alıyor. Oyunu oynarken ayrıca bir hayli hareketli ara sahneleri izlemekten de keyif alabilirsiniz. Oyunun desteklediği 20 dil arasında İngilizce, Fransızca, Japonya, Türkçe, İtalyanca, Rusça, Çince, Korece ve çok daha fazlası yer alıyor. Son zamanlarda mobil oyuncular arasında oldukça yaygınlaştı. 149 MB boyuta sahip oyun, 10.000'den fazla kez indirildi ve düzenli olarak güncelleme alıyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Vegan Food Near You: Bu uygulama sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun, beslenme programına bağlı kalmanızı sağlayacak vegan restoranlar bulabilirsiniz. Arama sonucunu vegan, paket servis, vejetaryen, glutensiz ve çok daha fazlasına göre filtreleyebilirsiniz. Yakınınızdaki yerleri kolaylıkla arayabilir ve çalışma saatlerini, yol tariflerini, fotoğrafları ve yorumları inceleyebilirsiniz. Uygulama şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlıdır.

Enjoy the Sunset: Bu uygulama ile Güneş'in ne zaman doğup ne zaman batacağını görebilirsiniz. Güneş'in doğuşunu ve batışını kaçırmamak istiyorsanız uygulamanın sağladığı özel hatırlatıcıyı kullanabilir ve uygulamanın size Güneş'in doğma ya da batma zamanının geldiğini bildirmesini sağlayabilirsiniz. Basit bir işlevi olabilir fakat fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız size çok büyük bir yardımı dokunabilir.

Pixelcam: Bu uygulamayla portre modunda pikselli fotoğraflar çekebilirsiniz. Uygulamanın ne işe yaradığını açıklamak gerekirse Pixelcam, kameranızı adeta bir retro video oyununa dönüştürür. Birbirinden çeşitli seçenekleri kullanarak fotoğrafınıza yeni bir stil katabilirsiniz.

PhotoBox Widget: Favori fotoğraflarınızı telefonunuza widget olarak ekleyebilirsiniz. Bu uygulama geçen hafta da ücretsizdi ve ücretsiz olarak indirmelere açık olmaya devam ediyor. Çok beğendiğiniz bir fotoğraf varsa onu widget olarak telefonunuzun ekranına sabitleyebilirsiniz. Uygulamayı bir hatırlatıcı olarak da kullanabilirsiniz.

Stellar Tour: Bu uygulama, gök bilimine ilişkin her türlü unsuru öğrenmenizi sağlar. Bulutsular, galaksiler, gezegenler, uydular ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Stellar Tour'u kullanabilirsiniz.

Murmur (Sesli Günlük): Günlüğünüz varsa ve günlüğünüze duyguları aktarmayı seviyorsanız bu amaçla geliştirilmiş bir uygulama olduğunu duymak sizi oldukça sevindirebilir. Bu uygulama, gününüzü anlatabileceğiniz, duygularınızı kayıt altına alabileceğiniz basit ancak bu tür bir uygulama arayanları mutlu edecek bir uygulamadır.

YoWindow Weather: Bu bir hava durumu uygulamasıdır ama size sadece hava durumunu gösteren bir uygulama değildir. Uygulama, hava durumuna özel olarak bir arka plan da sağlıyor.

Kintsugi: Eskiden not almak için not defterleri kullanılırdı ama teknolojinin gelişmesi ile o günler eskide kaldı. Kintsugi isimli uygulama, sesli notlar kaydetmenizi ve bunları düzenlemenizi sağlar.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)