Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (20 Eylül)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 20 Eylül haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdik.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (20 Eylül)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

How much can I spend?: Bu uygulama sayesinde gün içerisinde gerçekleştirdiğiniz ödemeleri kaydedebilirsiniz. Böylece aylık veya haftalık olarak nereye ne kadar harcama yaptığınızı tespit edebilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen uygulamanın çok başarılı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. Uygulama normalde 30,99 TL fiyat etiketine sahipti ancak kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan How much can I spend? İsimli uygulamayı cihazınıza kampanya bitmeden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Equalizer Bass Booster Pro: Bu uygulama, Android işletim sistemine sahip olan cihazınızda ses ayarı yapabilmenize olanak sağlıyor. Equalizer Bass Booster Pro'da normal, müzik, dış mekan, toplantı, uyku, sessiz ve özel olmak üzere 6 farklı ses modu yer alıyor. Duruma göre bu modlar üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen uygulama başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip. Uygulamanın ayrıca Google Play'de 5 üzerinden 4,6 yıldıza sahip olduğunu belirtelim.

Pro Mp3 player - Qamp: Akıllı telefonunuz için başarılı bir müzik çalar uygulaması arıyorsanız Pro Mp3 player - Qamp'i deneyebilirsiniz. Uygulamada uyku zamanlayıcısı, tema ayarlama, bass ayarı, karışık çalma, tekrar oynatma ve daha birçok özellik yer alıyor.

Weather App Pro: Akıllı telefon ya da tablet için bir hava durumu uygulaması arıyorsanız bu uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip uygulamanın pro sürümünde tüm özelliklere erişebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir reklam yer almıyor. Ayrıntılı hava durumu bilgilerinin yer aldığı uygulamada gerçek zamanlı, saatlik, günlük ve 7 günlük bilgi bulunuyor. Normalde 30,99 TL fiyata sahip olan Weather App Pro, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya bitmeden uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

AceSpeeder 3: SNES'teki F-Zero isimli oyuna oldukça benzeyen AceSpeeder 3, keyifli oyun deneyimi sunuyor. Çok kısa süreliğine ücretsiz hale gelen yapım, yarış oyunu seven oyunculara hitap ediyor.

The House: Bu oyunun kendisini korkutacak bir oyun olmadığını düşünenlerin bir kez daha düşünmesine neden olacak bir oyun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. First-person shooter (Birinci şahıs nişancı) türündeki mobil oyun, ürkütücü atmosferi ve müzikleri ile tüylerin diken diken olmasına neden olabilir.

Terra Fighter 2 Pro: Mobil cihazda oynamak için 3 boyutlu bir dövüş oyunu arıyorsanız Terra Fighter 2 Pro isimli yapımı indirebilirsiniz. Kısa süreliğine ücretsiz olan mobil oyunda "Story" ve "Duel" olmak üzere iki farklı mod yer alıyor.

A-2481: Daha önce insan beynini kontrol etmekle ilgili bir düşünceniz oldu mu? Bu düşünce geliştiricilerin de aklına gelmiş olmalı ki ortaya böyle bir oyun çıkmış. Bu oyunda gizli bir askeri sığınakta beyin kontrolüne ilişkin küçük ipuçları bulmanız isteniyor. Korku oyunu olarak Play Store'a eklenen A-2481 isimli oyunun karanlık ve kasvetli bir havası bulunuyor. 2.601 kişinin derecelendirmesiyle 3,8 puan almış.

Infinite Flight: Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Infinite Flight isimli yapım, uçuş simülasyonu türünü sevenlere hitap ediyor. Oyunda çok sayıda uçak ve havalimanı bulunuyor. Mobil oyun başarılı grafiklere sahip.

2048 Puzzle Game: Bu oyun, bulmaca türünü sevenlere hitap ediyor. Normalde 29,99 TL fiyat etiketine sahip olan yapım kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunda toplamda 2048 sayısını elde etmek için kareleri hareket ettirmemiz gerekiyor.

Live or Die: Kule savunma tarzında bir oyun arıyorsanız zombi temalı Live or Die isimli oyuna bir şans verebilirsiniz. Hayatta kalabilmek için üssünüzü güçlendirebilirsiniz. Normalde 7,79 TL fiyat etiketine sahip oaln oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Everybody's RPG: 16 bit grafiklere sahip olan Everybody's RPG, çok başarılı bir rol yapma oyunudur. PvP modunun da yer aldığı oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. Oyunda ayrıca günlük ödüller de bulunuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

720s: iPhone ve iPad cihazlarda kullanılabilecek bu uygulama, aracınızın telemetri bilgilerine gerçek zamanlı olarak erişmenize olanak tanır. Uygulamayı kullanmak için araca OBD-II Wi-Fi adaptörüne ihtiyacınız vardır. Aracın hızı da dahil olmak üzere pek çok bilgileri anbean takip etmek için tercih edebilirsiniz.

Angel Numbers Numerology: Herhangi bir sayıyı çok sık görmeye başladığınızı fark ettiğiniz anlar oldu mu? Angel Numbers Numerology, kısa aralıklarla önünüze çıkan sayıları anlamlandırmanıza yardımcı oluyor. Nümerolojiye ilgi ve alakanız varsa göz atmak isteyebilirsiniz. Uygulamanın 790 kullanıcının derecelendirmesi ile 4,9 puana sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

One Sec (Take a Deep Breath): Bir saniye! Sadece bir saniye derin bir nefes alın. Bu uygulama yalnızca bundan ibaret. Sizi bir saniyeliğine her şeyi kenarda tutup nefes almaya teşvik ediyor. Bu uygulama, telefonunuzda YouTube ya da Instagram gibi uygulamaları her açtığınızda sizden sadece 1 saniye nefes almanızı isteyecek. Haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinin belki de en ilginç uygulamalarından biri olarak kabul edilebilir ki uygulamanın amacı da bu ilginç yolla farkındalık yaratmak.

Face/Face Photo Similarity App: Bu diğer pek çok uygulamadan farklı bir uygulama. Seçtiğiniz fotoğrafları karşılaştırıyor, yüzleri tarıyor ve taranan yüzlerin birbirine ne kadar benzer olduğunu belirliyor. İki ya da daha fazla kişi arasında ne kadar benzerlik olduğunu öğrenmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

AddOns Maker for Minecraft PE: Bu uygulama, Minecraft için eklenti oluşturmanızı sağlar. Kısa süre içinde bloklar tasarlayabilir, oyuna aktarabilirsiniz.

Stress Relief Relax Meditation: Bu uygulama, stres ve kaygı bozuklukları ile mücadele eden kullanıcılara yardımcı olmayı hedefliyor. Rahat bir uykuyu deneyimlemeyi isterseniz göz atabilirsiniz.

Blur Background: İsminden de anlaşılabileceği üzere son derece basit bir işlevi bulunuyor. Arka planı bulanıklaştırıp ön plandaki canlı ya da cansız nesnelere dikkat verilmesini sağlıyor. Arka plan bulanıklaştırmakla zaman kaybetmek istemeyenlerin telefonunda mutlaka yer alması gerekiyor.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)