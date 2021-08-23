Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (23 Ağustos)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 23 Ağustos haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (23 Ağustos)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Brightness Manager: Bu uygulama sayesinde her uygulama için farklı parlaklık seviyesi ayarlayabilirsiniz. Böylece uzun zaman geçirdiğiniz uygulamalar için ekran parlaklığını düşürebilirsiniz. Böylece her defasında parlaklığı ayarlamak zorunda kalmazsınız. Normalde 4,99 TL fiyat etiketine sahip olan Brightness Manager, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Dark Screen Filter: Gece boyunca uzun süre mavi ışığa maruz kalmanız gözlerinizi ve uykunuzu etkileyebilir. Ekranda yer alan mavi ışığı azaltmak için bir uygulama arıyorsanız Dark Screen Filter isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Koyu ve açık temalara sahip olan uygulama, renk tonlarının ayarlanabilmesine olanak sağlıyor. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama kolay bir kullanıma sahip.

Kosmos: Bu uygulama spor, eğitim ve daha birçok aktivitede geçirilen zamanı takip etmenin eğlenceli bir yoludur. Uygulamada yapılacaklar listesi oluşturabilir, tamamlanan görevleri ortadan kaldırabilir, eğlenceli ve kullanıcı dostu arayüzün göz alıcı görünümünü inceleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Digital Dashboard GPS Pro: Her gün araba, motosiklet hatta bisikletle yaptığınız yolculukların hız, rakım ve benzeri bilgileri bir arada görmek için kullanabileceğiniz bir uygulama kullanmak istiyorsanız çok yönlü bir uygulama olan Digital Dashboard GPS Pro size yardımcı olabilir.

QR/Barcode Scanner PRO: Çok yönlü bir QR / barkod tarayıcı mı arıyorsunuz? Bu uygulama arayışınızı sona erdirebilir. Normalde 21,99 TL olan uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Defense Zone 3 Ultra HD: Mobil cihazda oynamak için kule savunma tarzında bir oyun arıyorsanız Defense Zone 3 Ultra HD isimli yapıma bir şans verebilirsiniz. Dört farklı zorluk seviyesine sahip olan yapımda çeşitli mevsimler ve arazi türleri bulunuyor. Başarılı grafiklere sahip olan oyunu kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Manguni Squad: Toar isimli bir karakteri kontrol ettiğimiz FPS oyunu, aksiyon türünü seven oyunculara hitap ediyor. Normalde 2,19 TL fiyat etiketine sahip olan mobil oyun, kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Bir FPS oyunu arıyorsanız Manguni Squad'ı cihazınıza indirebilirsiniz.

Bricks Breaker Pro: Basit ve oynaması kolay bir oyun mu arıyorsunuz? Bricks Breaker'ın reklamsız sürümü kısa bir süreliğine ücretsizdir. Oyundaki amacınız bir sonraki seviyeye geçmek için topları kullanarak mümkün olabildiğince çok blok kırmaktır. Oyunun reklamsız sürümü normalde 31,99 TL karşılığında satılıyor. Bricks Breakır'ı şimdi indirirseniz ona ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Trick Art Dungeon VIP: Kolay bir oynanışa ve başarılı grafiklere sahip olan bir macera oyunu olan Trick Art Dungeon VIP, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. G1 Playground Games tarafından geliştirilen yapım, birçok ödülün sahibi oldu.

Island Heist: Çizgi roman tarzında hikaye anlatımı ile dikkat çeken Island Heist, sekiz farklı karakter ve dört farklı harita yer alıyor. 3 boyutlu macera oyunu normalde 8,89 TL fiyata sahip ancak kampanya kapsamında ücretsiz hale geldi.

Survival Island: Evo 2 Pro: Hayatta kalma türündeki yapımları seviyorsanız Survival Island: Evo 2 Pro'ya bir şans verebilirsiniz. Başarılı grafiklere sahip olan oyunda bir adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunun için yiyecek bulmamız, malzeme toplayıp araçlar üretmemiz ve bir barınak inşa etmemiz gerekiyor.

2048 Puzzle Game: Bu oyun, bulmaca türünü sevenlere hitap ediyor. Normalde 29,99 TL fiyat etiketine sahip olan yapım kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunda toplamda 2048 sayısını elde etmek için kareleri hareket ettirmemiz gerekiyor.

G'Luck: Reklam ve uygulama içi satın alım içermediği belirtilen G'Luck, iki boyutlu bir platform oyunudur. Kolay bir oynanışa sahip olan yapım ile keyifli vakir geçirebilirsiniz.

Dungeon Corporation: 9,99 TL fiyat etiketi ile satılan bu oyunda amacınız bir şirkette önünüze çıkan yaratıkların üstesinden gelmektir. Çizgi roman tarzı ile dikkat çeken rol yapma oyununa bir şans verebilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

Seterra Geography: Bu, coğrafya alanında daha fazla bilgi sahibi olmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. İster final sınavı ister bir programa hazırlanıyor olun, bu uygulamada seçebileceğiniz çok çeşitli kategoriler vardır. Bu kategoriler arasından sizin alanınızla ilgili olanını bulabilir ve o alandaki bilgi birikiminizi arttırabilirsiniz. Uygulama, kullanıcıları ayrıca belirli sınavlara da tabi tutabiliyor. Bu sınavlar genellikle dünyanın en büyük 25 şehrini bulmak gibi görevler içeriyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İsveçce ve daha birçok dilde kullanılabilen bu uygulamayı çevrim dışı olarak da kullanmak mümkündür.

Music Player: 232 kullanıcının derecelendirmesi ile 5 yıldız alan bu uygulama, çevrim dışı oynatma özelliği ile size kesintisiz bir müzik dinleme deneyimi yaşatabilir. Kendi favori çalma listenizi oluşturabilir ve istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Uygulamayı kilit ekranından da yönetebilirsiniz.

Windy White Noise Sleep Sounds: Bir uygulama, insanın daha iyi uyumasını gerçekten sağlayabilir mi? Bu soru her ne kadar tartışmaya açık olsa da Windy White Noise Sleep Sounds, en azından kesintisiz, güzel bir uyku almanızı sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilir. İçinde yer alan birbirinden rahatlatıcı seslerle kendinizi bambaşka bir yerde uyuyormuş gibi hissedebilir ve hatta uyku sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz.

MealBoard: Yemek tariflerini sakladığınız bir defteriniz var mı? Peki, yemek tariflerini daha düzenli olarak saklayabileceğiniz bir uygulamanın olduğunu biliyor muydunuz? Bu uygulama ile ayrıca alışveriş listenizi de yönetebilirsiniz. Meal Board, kullanıcılara ayrıca yemek tariflerini başkaları ile paylaşmaları için birkaç yol da sunuyor. Kullanıcılar, bunu yapmak için e-posta ve benzeri yollara başvurabilir.

Emoji Camera: Bu eğlenceli ve ilginç uygulama sayesinde fotoğraflarda yüzünüzü emoji ile kapatabilirsiniz.

Wallpapers of Top TikTokers: Bu uygulama ile en sevdiğiniz TikTok içerik oluşturucularının duvar kağıtlarını cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamada Loren Gray gibi ismini en çok TikTok'ta duyurmuş kişilerin duvar kağıtlarını bulabilirsiniz.

Houdini Playlists: Bu uygulama, çalma listenizi farklı bir müzik uygulamasına aktarmanıza yardımcı olabilir. Uygulamanın desteklediği uygulamalar arasında Apple Music, Spotify ve YouTube de vardır.

Reverse Video: Videoların bazen ileri yerine geriye doğru akması tercih edilebiliyor. Siz de videonuzun ileriye doğru değil de geriye doğru akmasını istiyorsanız videoyu ters çevirebileceğiniz bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Lilium: Bu uygulama, sosyal medya hesabına yüklenen fotoğrafları toplayabilir ve muhteşem bir animasyonla onları video haline getirebilir.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)