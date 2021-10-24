Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (25 Ekim)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 25 Ekim haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir listede topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (25 Ekim)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

200X Game Booster Pro: Akıllı telefonunda oyun modu yer almayan kullanıcılar, 200X Game Booster Pro'ya bir şans verebilir. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama, oyunları daha sorunsuz bir şekilde oynamanıza olanak tanır. Ayrıca uygulama üzerinden FPS aracını aktif edebilir. Bunun yanı sıra RAM kullanımı ve batarya sıcaklığı gibi bilgileri de görüntüleyebilirsiniz.

Xperia Theme - Osaka Castle: Akıllı telefonunuz için bir tema arıyorsanız bu uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Uygulamayı kullanabilmek için cihazın en az Android 5.0 sürümüne sahip olması gerekiyor. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen uygulamada çok başarılı duvar kağıdı, saat widget'ı ve simge paketi bulunuyor.

Sleep Faster, Meditation Pro: Bu uygulama, uyumasını kolaylaştıracak bir uygulama arayışında olanların yardımına koşuyor. Normalde 4,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulamayı kampanya kapsamında ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Edge Side Bar: Bu uygulama sayesinde akıllı telefonunuzda yüklü olan herhangi bir uygulamayı ekranın kenarından kaydırarak hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Böylelikle telefonunuzdaki favori uygulamalarınıza pratik bir şekilde erişebilirsiniz.

Bubbles Battery Indicator: Bu uygulama, telefonunuz şarj olurken ekranınızın daha canlı ve renkli görünmesini sağlar. İçerisinde birbirinden çeşitli temaların yer aldığı bu uygulamada istediğiniz herhangi birini seçerek telefonunuzun görünümünü iyileştirebilirsiniz.

PowerAudio Pro: Bir müzik çalar uygulaması arıyorsanız PowerAudio Pro isimli uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Ekolayzır desteğine sahip olan uygulamada çok başarılı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. Normalde 40,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Google Play Store'da 4,2 puana sahip olan PowerAudio Pro, 49 bin 582 kişi tarafından derecelendirildi.

Digital Dashboard GPS Pro: Her gün araba, motosiklet hatta bisikletle yaptığınız yolculukların hız, rakım ve benzeri bilgileri bir arada görmek için kullanabileceğiniz bir uygulama kullanmak istiyorsanız çok yönlü bir uygulama olan Digital Dashboard GPS Pro size yardımcı olabilir.

Home Workouts Gym Pro: Adından da anlaşılabileceği gibi uygulama, formda kalmanıza yardımcı olmak için evinizde yapabileceğiniz egzersizler gösterir. Antrenman ilerlemesi otomatik olarak kaydedilir. Antrenman geçmişini böylece kolaylıkla takip edebilirsiniz. Hatırlatma özelliği sayesinde egzersiz saatini unutmanızı engeller. Kilo vermek ve vücut geliştirmek için her gün sadece birkaç dakikanızı ayırmanızı gerektiriyor. Uygulamadaki egzersizler için herhangi bir ekipman gereksinimi bulunmuyor. Karın, göğüs, bacak, kol ve vücut için uzmanlar tarafından oluşturulduğu belirtilen çeşitli egzersizleri deneyebilirsiniz.

Memorize: Learn Chinese: Uygulamada yer alan bilgi kartları sayesinde Çince kelime haznenizi arttırabilirsiniz. Karanlık mod desteğines ahip olan uygulamada testler de yer alıyor. Testler sayesinde öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. 51,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulamayı şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Ace Academy: PixelFade tarafından geliştirilen Ace Acedemy, normalde 61,99 TL fiyat etiketine sahip fakat kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oldu. Görsel roman seven kişilere hitap eden oyunda mikro ödemenin yer almadığı belirtiliyor.

Dungeon Corporation: 15,99 TL fiyat etiketi ile satılan bu oyunda amacınız bir şirkette önünüze çıkan yaratıkların üstesinden gelmektir. Çizgi roman tarzı ile dikkat çeken rol yapma oyununa bir şans verebilirsiniz. 4,2 puana sahip olan mobil oyun, 4 bin 991 kişi tarafından derecelendirildi.

Terry's Halloween: Oyunda toplamda beş adet eğlenceli mini oyun yer alıyor. Cadılar Bayramı temalı mini oyunlarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. 5 üzerinden 4,3 puana sahip olan yapım, 52 kişi tarafından derecelendirildi. Normalde 21,99 TL fiyata sahip olan Terry's Halloween'ı kampanya kapsamında ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Live or Die: Kule savunma tarzında bir oyun arıyorsanız zombi temalı Live or Die isimli oyuna bir şans verebilirsiniz. Hayatta kalabilmek için üssünüzü güçlendirebilirsiniz. Normalde 7,79 TL fiyat etiketine sahip oaln oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Merge Number Puzzle: Akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynamak için bir bulmaca oyunu arıyorsanız Merge Number Puzzle isimli yapıma bir şans verebilirsiniz.

Mr Racer: Araba yarışı türündeki Mr Racer, sahip olduğu grafikler ile dikkat çekiyor. Oyunda çok oyunculu mod üzerinden diğer oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. Oyunda meydan okuma, kariyer, sonsuz, zamana karşı gibi çeşitli modlar da bulunuyor. Meydan okuma modunda 100 seviye mevcut.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

SnakeSnap: Bu uygulama, yılanlar hakkında bilgi sahibi olmanıza olanak tanır. App Store'da 5 üzerinden 4,6 puana sahip olan uygulama, 614 kişi tarafından derecelendirildi.

Lock Notes Pro: Bu uygulama, notlarınızı şifre, Touch ID veya Face ID ile saklamanıza olanak sağlar. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Kampanya kapsamında uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Lock Notes Pro, ek güvenlik katmanı sunuyor.

Check My Device: Bu uygulama, cihazın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmenize olanak tanır. Uygulamada ekran, sensör, bağlantı ve multimedya dahil olmak üzere çok sayıda test bulunuyor. Bu testleri gerçekleştirerek cihazın sağlamlığını kontrol edebilirsiniz.

Megalodon: Artırılmış gerçeklik uygulaması, soyu tükenmiş bir köpek balığı türü olan Megalodon hakkında önemli bilgilere sahip olmanıza olanak tanır.

LogoMe Art Photo Editor: Bu uygulama sayesinde galerinizde yer alan fotoğraflara hızlı ve pratik bir şekilde efekt uygulayabilirsiniz. Uygulama 5 üzerinden 4,5 puana sahip.

Manager for OP1: Bu uygulama, OP1 projelerinizi senkronize edebilmenize, kaydedebilmenize ve diğer kişiler ile paylaşabilmenize olanak tanır. Senkronize için iCloud desteği mevcut. Uygulama Mac, iPhone ve iPad platformlarını destekliyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)