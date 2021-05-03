Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (3 Mayıs)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları neler? 3 Mayıs haftasında indirmenizi tavsiye ettiğimiz ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdik. Aşağıda yer alan listeden her iki işletim sistemi için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamaları bulabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Oyunları / Uygulamaları Listesi (3 Mayıs)

Ücretsiz uygulamaların sayısı her ne kadar tatmin edici olsa da bu uygulamaların reklam içermesi mobil kullanıcılara göre büyük bir dezavantajdır. Ücretsiz uygulamalarda reklamların yanı sıra çeşitli sınırlamalar da bulunuyor. Ücretsiz uygulamaların çoğunda yer alan bu kısıtlamaları aşmak için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Aşağıda yer alan listedeki uygulamaların çoğunda reklam bulunmuyor. Bu listedeki oyun ve uygulamaların büyük bir kısmı önceden ücretli olan fakat kampanya ile ücretsiz hale gelmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor.

Cihazınızda yeterli depolama alanı yoksa herhangi bir uygulamayı geçici bir süreliğine silip listeden indirmek istediğiniz bir uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra cihazınızdan kaldırıp daha önce sildiğiniz uygulamayı yeniden yükleyebilirsiniz. Bu, listeden almak istediğiniz uygulamayı daha sonra ücretsiz olarak kullanmanıza olanak sağlar.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

90X Video Player Pro: 34,99 TL fiyat etiketine sahip bu video oynatıcı kısa süreliğine ücretsiz oldu. 4K desteğe sahip 90X Video Player Pro ile videoları yüksek kalitede izleme deneyimi elde edebilirsiniz.

Kosmos: Verimi arttırmanın bir yolu da düzenli çalışmadır. Bu uygulama sayesinde çalışma sürenizi en ince ayrıntısına kadar ele alabilirsiniz.

Space Wallpaper 4K Pro: 11,99 TL fiyata satılan bu uygulama kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebiliyor. Güneş'i, Ay'ı ve çok daha fazlasını duvar kağıdı olarak görmek isterseniz bu uygulamayı mutlaka deneyin.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Magnet Balls 2: Renk eleştirme temelli top oyunlarını seviyorsanız Magnet Balls 2 kısa süreliğine ücretsizken elinizi çabuk tutun.

Devil Twins: Bu oyun, karşılıklı dövüş oyun hayranlarının kaçırmaması gereken bir oyundur.

Color Link Deluxe VIP: Başlangıcı kolay olsa da ilerledikçe içinden çıkılamaz bir hal alan bulmaca oyunlarına sinir olmanın yanı sıra bir o kadar da sempati besliyorsanız Color Link Deluxe kesinlikle göz atmanız gereken bir oyundur.

Heroes Legend: Bu oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu mod desteğine sahiptir. Oyundaki amacınız önünüze çıkan tüm engelleri aşmak ve dünyanın kaderini belirlemektir.

Triple Fantasy Premium: Bu, düşmanlarınızın karşına çıkmak için çeşitli kahramanların kilidini açmanız gereken basit bir kart oyunudur. 44,99 TL fiyat etiketine sahip bu oyun kısa süreliğine ücretsizdir. Basit kart oyunlarıyla ilgileniyorsanız ücretsizken indirebilirsiniz.

Pocket World VIP: Minecraft ile küçük çaplı benzerliklere sahip bu oyunda karakterinizi yaratıp kendinizi oyunun akışına bırakabilirsiniz.

RFS - Real Flight Simulator: Gerçek bir pilot olmanın ilk adımını atabileceğiniz bu oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Şimdi indirirseniz Real Flight Simulator'ü ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

All Smart Remote Controls TV: Bu uygulama sayesinde telefonunuzu ya da tabletinizi kullanarak farklı TV modellerini kontrol edebilirsiniz.

Qoin: Bu, günlük giderlerinizi ve gelirlerinizi kaydedebileceğiniz ve bütçe tasarrufu yapabileceğiniz bir uygulamadır.

Slideshow Master Pro: Bu uygulamayı iPad veya iPhone'unuzda sakladığınız fotoğraflardan slayt oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Kitsugi: Kendini tanımanın yolu ne kadar stresli olduğunuzu öğrenmekten geçer. Bu uygulama ile günlük hayatınızı kayıt altına alabilir ve uygulamanın stresle mücadele etmenizde size yardımcı olmasına izin verebilirsiniz.

Tomato ToDo-Pomodoro: Bu bir üretkenlik arttırıcı uygulamadır. Son günlerde yeterince üretken olmadığınızı düşünüyorsanız Tomato'yu deneyin.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)