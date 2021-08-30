Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (30 Ağustos)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları neler bekliyor? 30 Ağustos haftasında her Android ve iOS kullanıcısının indirmesi gereken ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını ve oyunlarını bir araya getirdik.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (30 Ağustos)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak birçok ayrıntı bulunuyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmı reklam içerir. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların dezavantajları, kullanıcı deneyimini de son derece olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyimine önem verilen uygulama ve oyunlar istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Aşağıdaki listede eğer beğendiğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra incelemek üzere kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

Sketch Me Pro: Bu uygulama ile fotoğraflarınızı kara kalem çizimlerine dönüştürebilir; pastel, renkli eskiz efektlerinden herhangi birini kullanarak fotoğrafınızı çok farklı bir hale getirebilirsiniz. Uygulamanın sunduğu kaydetme ve paylaşma olanağı ile düzenlediğiniz fotoğrafı Twitter, Facebook ve e-posta ile arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kayıt gerekmiyor, düzenlenen fotoğraflarda filigran da bulunmuyor. Son olarak uygulamanın 2.812 kullanıcının derecelendirmesi ile 4,4 yıldızı bulunuyor.

BlackCam Pro: Bir önceki uygulamanın geliştiricisi tarafından geliştirilen bu uygulamanın siyah beyaz fotoğraflardan hoşlananların telefonunda mutlaka yer alması gerekiyor. Uygulamanın son derece basit bir arayüzü vardır, bu nedenle kullanmakta herhangi bir zorlukla karşılaşmanız pek olası değildir. Filtreler, kamerada eş zamanlı olarak gösterilir. Bu, fotoğraf çekme sürecini daha da iyileştirebilir. Uygulama, 2.681 kişinin derecelendirmesi ile 4,4 puana sahiptir.

Resize Me (Fotoğraf Boyutlandırıcı): Her akıllı telefon kullanıcısının fotoğraflarını yeniden boyutlandırmak zorunda olduğu anlar olur. Bu gibi anlarda başvurulabilecek pek çok seçenek olsa da en pratik yolu sağlayan uygulama sayısı çok kısıtlıdır. Haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinin üçüncü uygulaması Resize Me ise kullanımı kolay olmasının yanı sıra pek çok kısa yol sunuyor. Yeniden boyutlandırılan fotoğrafları dilerseniz duvar kâğıdı olarak ayarlayabilir ya da doğrudan paylaşabilir veya cihazınıza kaydedebilirsiniz. Uygulamayı kullanmak için yapmanız gerekenler fotoğraf açmak ya da kamerayı kullanarak yeni bir fotoğraf çekmek ve döndürmek, kırpmak ya da yeniden boyutlandırmaktan ibarettir. Uygulamanın 4,3 puanı vardır. Derecelendirmeye katılan kullanıcı sayısı ise 1.759'dur.

Gif Me: GIF formatında kısa videolar hazırlamanın ve paylaşmanın kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? Cihazınızın kamerasını kullanarak bir görüntü çekip sosyal medyada paylaşabileceğiniz, dilerseniz de filtre uygulayabileceğiniz bu GIF oluşturma uygulaması, size bu konuda yardımcı olabilir. Uygulama, 14 saniyelik görüntüler çekmenize, gerçek zamanlı olarak filtre uygulamanıza, GIF'lerie-posta, Twitter, Facebook ve Tumblr yolu ile paylaşmanıza olanak tanıyor. Uygulamanın 4,3 puanı bulunuyor. Derecelendirmeye katılan kullanıcı sayısı ise 3.495'tir.

SUI File Explorer PRO: Akıllı telefonunuz için aklınıza gelebilecek her türlü işi kolaylıkla ve kısa süre içinde yerine getirebilecek bir dosya yöneticisine ihtiyacınız varsa SUI File Explorer size yardımcı olabilir. Bu uygulama basit, küçük ve hızlı bir dosya yöneticisi olarak tanımlanıyor. Herhangi bir şifre belirleyerek özel dosyalarınıza başkalarının erişmesini engelleyebilirsiniz. Bunun yanında indirdiğiniz tüm dosyaları kategorilere ayırabilirsiniz. Buna fotoğraf, video, film ve APK da dahildir. Telefonunuzda yeterli alanın olmamasından şikayetçiyseniz bu uygulamanın ona yönelik bir çözümü de bulunuyor. Telefonunuzda yer açmanıza yardımcı olan bu uygulama aynı zamanda telefonunuzun hızlanmasına da katkı sağlar. Uygulamanın en iyi yanı ise açık kaynaklı olmasıdır.

Multi-Screen Voice Calculator Pro: Şu anda Türkçe, İsveççe, Fransızca, Rumence, Almanca, Hintçe, Macarca, İtalyanca, Korece, Rusça, Çince ve İngilizce gibi pek çok dili destekleyen bu uygulama, aynı anda iki veya daha fazla hesaplama yapmanıza olanak tanır. Ayrıca sadece bir dokunuşla sonucu hızlıca panoya kopyalayabilirsiniz. Benzer şekilde panodan da hızlıca yapıştırma işlemini gerçekleştirmeniz mümkündür.

CP Meeting Notes: Bu uygulama, ses kaydetmenize ve ses kaydederken yazılı not almanıza da olanak tanır. Uygulama daha çok toplantılara göre geliştirilmiştir. Örneğin video konferans uygulaması ile bir iş toplantısı gerçekleştirilirken not almanız gerektiğinde bir yandan kayıt yapabilir bir yandan da yazılı not alabilirsiniz. Uygulama şu anda 49 kişi tarafından derecelendirilmiş olsa da göz atmaya değer gibi görünüyor.

One UI Icon Pack: Bu uygulama ile akıllı telefonunuzda yer alan simgelerin görünümünü değiştirebilirsiniz. Çok şık bir tasarıma sahip olan One UI - icon pack isimli uygulamayı cihazınıza ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

One Swipe Notes: Yapılacak işleri not almak ve yapılan işleri hızlıca kaldırmak için basit bir arayüze sahip uygulama kullanmak istiyorsanız One Swipe'a göz atabilirsiniz. Bu uygulamanın odaklandığı ana unsurlardan biri, mümkün olabildiğince kısa sürede not alınmasını sağlamaktır. 4,1 puana sahip bu uygulama, 275 kişi tarafından derecelendirilmiştir.

MY UI 9: Telefonunuzun görünümü pek iç açıcı ya da ilgi çekici değil mi? Bu uygulama ile görünümünü değiştirebilirsiniz! Uygulamanın en iyi yanlarından biri de reklam olmamasıdır. Normalde 5,19 TL değerinde olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir.

Nougat Square: Bu uygulama, MY UI 9 gibi başka bir simge paketi sunan bir uygulamadır. Reklam içermemekle birlikte her ay güncellenir.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Superhero War Premium: UbiMob tarafından geliştirilen Superhero War Premium, normalde 2,39 TL fiyat etiketine sahip fakat şu anda ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz. Dövüş ve aksiyon ögelerinin yer aldığı yapım, savunma ve rol yapma oyunu türlerini birleştiriyor.

College Days (Summer Break): Bu oyunda üniversitende birinci sınıfı yeni bitirdiniz ve şimdi önünüzde bir yaz tatili var. Bu süre içerisinde çeşitli partilere gidecek, sizden hoşlanmayan insanlarla karşılaşacak ve yeni insanlarla tanışacaksınız. Oyunda yaptığınız her seçim, hikayenin şekillenmesini sağlayacak.

Peppa Pig (Holiday): Küçük yaştaki çocuklara hitap eden bu oyunda yüzme yarışlarına katılım sağlanabilir, pizza yapılabilir, lezzetli dondurma yapımına katkı sağlanabilir. Uygulamanın 4,1 puanı bulunuyor.

Coloring Book: 450'den fazla boyanmak için bekleyen resmin olduğu bu oyunda hayvanları, uçakları, doğayı, arabaları, kışı renklendirebilirsiniz. Oyun ayrıca herhangi bir boyama sayfasının fotoğrafını çekip oyunda renklendirme olanağı sunuyor.

Dead Bunker 2 HD: Bu oyunda işi için hayatını riske atmaktan çekinmeyen bir karakteri yönetiyorsunuz. Daha önce yaptığı sayısız iş için ödeme alan bu karakter özel kuvvetlerde beraber görev yaptığı eski bir arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde aldığı bir görevden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Arkadaşınızın sizden istediği rakiplerin laboratuvarlarından birinden ona lazım olan belgeleri bulmaktır ancak onu bulmanız hiç de kolay olmayacaktır.

Construction Machines SIM Trucks and Cranes: Dünyanın en popüler simülasyon oyununun bir benzerini oynamak ister misiniz? İnşaat simülasyonu olan bu oyun 3,6 puana sahiptir ve 55 kişi tarafından derecelendirilmiştir. Oyunun puanı her ne kadar iç açıcı görünmese de incelemek iyi bir fikir olabilir.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

PropFun Pro: Her hafta yayımlanan kısa süreliğine ücretsiz uygulamalar ve oyunlar listemizi düzenli olarak takip ediyorsanız bu uygulamanın geçtiğimiz haftalarda ücretsiz olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Uygulama kısaca fotoğraflarınıza birbirinden eğlenceli filtreler eklemenize olanak tanır.

Scanner Lens Pro: Bu uygulama tek bir dokunuşla belgeleri JPG / PDF / TXT formatlarına çevirmenize olanak sağlar. Belgeleri dönüştürdükten sonra onlara ek olarak not ekleyebilirsiniz. Uygulamanın açıklamasında dönüştürülen belgelerin tamamının cihazda saklandığı, herhangi bir sunucuda saklanmadığı belirtiliyor.

HDR Portrait: Bu uygulama sayesinde portre fotoğraflarınıza birbirinden başarılı birçok efekt ekleyebilirsiniz. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Morning Alarm for Spotify: Her sabah Spotify'da en sevdiğiniz müzik çalarken uyanmak ister misiniz? Cevabınız evet ise Morning Alarm for Spotify isimli uygulamayı şu anda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Seterra Geography: Bu, coğrafya alanında daha fazla bilgi sahibi olmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. İster final sınavı ister bir programa hazırlanıyor olun, bu uygulamada seçebileceğiniz çok çeşitli kategoriler vardır. Bu kategoriler arasından sizin alanınızla ilgili olanını bulabilir ve o alandaki bilgi birikiminizi arttırabilirsiniz. Uygulama, kullanıcıları ayrıca belirli sınavlara da tabi tutabiliyor. Bu sınavlar genellikle dünyanın en büyük 25 şehrini bulmak gibi görevler içeriyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İsveçce ve daha birçok dilde kullanılabilen bu uygulamayı çevrim dışı olarak da kullanmak mümkündür.

Music Player MP3 Player: Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan müzik çalar uygulaması, internet bağlantısı olmadan da kullanılabiliyor. Şu anda ücretsiz olan uygulama App Store'da 5 yıldıza sahip.

MealBoard: Yemek tariflerini sakladığınız bir defteriniz var mı? Peki, yemek tariflerini daha düzenli olarak saklayabileceğiniz bir uygulamanın olduğunu biliyor muydunuz? Bu uygulama ile ayrıca alışveriş listenizi de yönetebilirsiniz. Meal Board, kullanıcılara ayrıca yemek tariflerini başkaları ile paylaşmaları için birkaç yol da sunuyor. Kullanıcılar, bunu yapmak için e-posta ve benzeri yollara başvurabilir.

Wallpapers of Top TikTokers: Bu uygulama ile en sevdiğiniz TikTok içerik oluşturucularının duvar kağıtlarını cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamada Loren Gray gibi ismini en çok TikTok'ta duyurmuş kişilerin duvar kağıtlarını bulabilirsiniz.

Lilium: Bu uygulama, sosyal medya hesabına yüklenen fotoğrafları toplayabilir ve muhteşem bir animasyonla onları video haline getirebilir.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)