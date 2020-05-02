Halo 3 ve Halo 3: ODST için İlk Görüntüler Yayınlandı

Halo oyunları yavaş yavaş PC platformuna gelmeye devam ediyorlar. Henüz Halo 3 ve Halo 3: ODST için kapalı beta testi başlamadı ama ilk ekran görüntüleri yayınlandı.

Bildiğiniz gibi Microsoft ve 343 Industries, Aralık ayı itibarıyla Halo serisini parça parça PC platformuna taşımaya başlamıştı. Hem Microsoft Store hem de Steam üzerinden yayınlanmaya başlanan oyunlar şimdilik Halo: Reach ve Halo: Combat Evolved Anniversary. Geçtiğimiz ay itibarıyla Halo 2 ve Halo 2 Anniversary için kapalı beta testi başlamıştı. Eğer ciddi bir aksaklık olmaz ise bu ay içerisinde her iki mağazadan da PC kullanıcıları ile buluşacaklar.

Halo 2 ve Halo 2 Anniversary sonrasında, sıra elbette Halo 3 ve Halo 3: ODST oyunlarına gelecek. Henüz bu iki oyunun kapalı beta testlerinin ne zaman başlayacağı hakkında bilgi sahibi değiliz ama Microsoft ve 343 Industries ilk ekran görüntülerini şimdiden yayınladı.

Hem çıkış sırası hem de kronolojik olarak serinin üçüncü oyunu, Halo: Combat Evolved ile başlayan ve Halo 2 ile devam eden hikaye için bir kapanış perdesi oluyor. Merkezi olarak yirmi altıncı yüzyıl insanlığı ile karışık bir yaratık türü olan Covenant ve yaratık parazit Flood ile yapılan yıldızlar arası çatışmaya odaklanılıyor.

Halo 3: ODST ise, yaratık istilasının ortasında kayıplara karışan takım arkadaşlarınıza ne olduğunu öğrenebilmek için harabe haldeki New Mombasa şehrini araştırmak için yola çıkıyorsunuz.

Halo 3 ve Halo 3: ODST Ekran Görüntüleri

Microsoft ve 343 Industries, toplamda dört ekran görüntüsü yayınladılar. İki tanesi Halo 3, diğer ikisi tanesi ise Halo 3: ODST için olan ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.

İlk Halo 3 ve Halo 3: ODST Görüntüleri

Xbox Game Pass abonelerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri Halo: The Master Chief Collection, Xbox mağazasında 110 TL'ye ve Steam mağazasında da 61 TL'ye satılıyor. Bununla birlikte, içeriğindeki Halo: Reach ve Halo: Combat Evolved Anniversary oyunlarını Steam mağazasından 18.5 TL karşılığında bağımsız olarak da satın alabiliyorsunuz.