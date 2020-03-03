Halo: Combat Evolved Anniversary Duyurusu Yakında Yapılacak Gibi

Halo: Reach sonrasında PC için yayınlanacak olan bir diğer Halo oyunu Halo: Combat Evolved Anniversary olacak. Son gelen habere göre, oyunun resmi çıkış tarihi yakın bir zamanda duyurulacakmış gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay içerisinde Halo: Combat Evolved Anniversary için kapalı beta testi başlamıştı. Halo Waypoint sitesi üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa, sadece Halo Insider Program kullanıcılarının katılımda bulunabildiği test aşamasının sonuna gelinmiş. 343 Industries bu süreçte birçok teknik sorunun üstesinden gelmiş. Netice olarak da katılımcıların genel hissiyatı üzerine bir oylama yapmış. Verilen oylara bağlı olarak, genel görüş şu anlık olumlu denebilir.

Bu arada, Halo: Combat Evolved Anniversary PC için Xbox Game Pass sayfası açılmış durumda ve abonelere indirme seçeneği sunuyor. Ne var ki, kullanıcılar indirmeye çalıştıklarında bir hata mesajıyla karşılaştıklarını rapor ediyorlar. Bu da beklenen duyurunun yakın bir zamanda resmi olarak yapılacağının işaretini veriyormuş gibi görünüyor. Mesela bu hafta içerisinde yapılabilir.

Halo: Combat Evolved Anniversary, PC platformunda 4K UHD ve HDR desteği sunacak. En iyi hale getirilmiş klavye, fare desteği ve kooperatif oynamak da oyunun PC versiyonu hakkında bilinen diğer özellikler arasında yer alıyor.

Son olarak yakın bir zaman önce Halo Twitter hesabı üzerinden de bir tanıtım videosu yayınlandı. Aşağıdan izleyebilirsiniz.