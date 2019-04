Halo Insider Program Testlerine Bu Ay İçerisinde Başlanacak

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız haberimizde, Halo Insider Program duyurusundan bahsetmiştik. Halo: The Master Chief Collection paketinin PC için de duyurulmasından sonra gündeme gelen bu program, SXSW Halo turnuvası sırasında duyurulmuştu. Xbox One platformundaki MCC Insider Program ile karşılaştırıldığında, daha geniş kapsamlı olacak. Öyle ki katılımda bulunacak olanlar, gelecekte çıkacak olan bütün Halo oyunlarını, ürünlerini ve servislerini ilk deneyenlerin arasında yer alacaklar.

Duyurunun yapıldığı zamanda, Flighting adı verilen Halo Insider Program testlerinin ne zaman başlayacağına dair herhangi bir tarih verilmemiş olsa da Microsoft, Steam ve Windows Store üzerinden gerçekleştirilecek olan ilk test için hazır olduklarını ama başlamak için kayıtların belirli bir sayıya ulaşmasını beklediklerini söylemişti. Anlaşılan o ki beklenen sayıya epey yaklaşılmış; çünkü Twitter üzerinden açıklama yapan 343 Industries Topluluk Yöneticisi Brian Jarrard, müjdeli bir haber verdi. Bir aksilik olmazsa ilk Halo Insider Program testlerine bu ay içerisinde başlanacak.

Happy April! If all goes according to plan, this is the month we start the first Reach/MCC flights. ✈️ 🤞