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Halo Insider Program Testlerine Bu Ay İçerisinde Başlanacak

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız haberimizde, Halo Insider Program duyurusundan bahsetmiştik. Halo: The Master Chief Collection paketinin PC için de duyurulmasından sonra gündeme gelen bu program, SXSW Halo turnuvası sırasında duyurulmuştu. Xbox One platformundaki MCC Insider Program ile karşılaştırıldığında, daha geniş kapsamlı olacak. Öyle ki katılımda bulunacak olanlar, gelecekte çıkacak olan bütün Halo oyunlarını, ürünlerini ve servislerini ilk deneyenlerin arasında yer alacaklar.

Duyurunun yapıldığı zamanda, Flighting adı verilen Halo Insider Program testlerinin ne zaman başlayacağına dair herhangi bir tarih verilmemiş olsa da Microsoft, Steam ve Windows Store üzerinden gerçekleştirilecek olan ilk test için hazır olduklarını ama başlamak için kayıtların belirli bir sayıya ulaşmasını beklediklerini söylemişti. Anlaşılan o ki beklenen sayıya epey yaklaşılmış; çünkü Twitter üzerinden açıklama yapan 343 Industries Topluluk Yöneticisi Brian Jarrard, müjdeli bir haber verdi. Bir aksilik olmazsa ilk Halo Insider Program testlerine bu ay içerisinde başlanacak.

PC için de duyurulmuş olan Halo: The Master Chief Collection, bir bütün halinde değil de bildiğiniz gibi parça parça olarak satışa sunulacak. Paketteki bütün oyunların, bu yılın sonuna kadar bu platforma getirilmesi planlanıyor ama her birinin öncesinde bir dizi test gerçekleştirilecek. İlk gelecek olan oyun ise Halo: Reach olacak. Bu bağlamda ilk Halo Insider Program testleri de Halo: Reach için gerçekleştirilecek.

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