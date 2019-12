Halo: Reach, Steam ve Twitch Üzerinde Muazzam Bir Performans Sergiliyor

PC oyuncuları yıllardan sonra yeni bir Halo oyununa kavuşmanın sevincini yaşıyorlar. Bu sevinç ise Steam üzerinde kendisini gösterdi ve Halo: Reach ilk günden muazzam bir açılış yaptı.

Kasım ayındaki X019 etkinliği sırasında, Halo: Reach'in PC versiyonu için 3 Aralık 2019 tarihi verilmişti. Beklenen gün ise en nihayetinde geldi ve oyun, Steam ve Microsoft Store üzerinde yayınlandı. Halo: The Master Chief Collection paketinin içeriğinde bulunuyor ama bağımsız olarak da satın alabilirsiniz.

Halo: Reach uzun zamandır bekleniyordu ve çıkışı ile ortalık yıkıldı diyebiliriz. Öyle ki tam bir saat sonrasında oyunu eş zamanlı olarak oynayan oyuncu sayısı yüz bin barajını aşarak yüz altmış bine ulaştı. Bu performans ise oyunu Steam üzerinde Playerunknown's Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive ve Dota 2'nin ardından dördüncü sıraya yerleştirdi.

Bunların yanı sıra Halo: Reach, Twitch üzerinde en fazla izlenen oyunların arasına girmeyi de başardı. Twitter kullanıcısı Nibel tarafından aktarılan detaya göre dün Twitch üzerinde yüz on dört bin izleyici ile üçüncü sırada kendisine yer bulmuş.

In just above an hour, Halo Reach has reached over 100k current players on Steam alone https://t.co/xiAaGtIcLN



It's also #3 on Twitch right now with over 114k viewers https://t.co/ib9wxor4NK



Spartans never die pic.twitter.com/NhFYufVtbw