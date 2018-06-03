Haluk Levent Gözaltına Alındı!

Rock müziğin tanınan ismi Haluk Levent, Ankara'da gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik suçlamasına çarptırılan Levent'in ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca şarkıcı Haluk Levent Twitter adresinden açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı tarafından basına sızdırılan olayda, Haluk Levent'in Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı belirtildi. Bu kayıt sırasında yaşanan ufak bir problem yüzüden 'sahtecilik' ile karşı karşıya kalan sanatçının, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı aktarıldı. İfade verdikten sonra serbest bırakılan Haluk Levent, konu hakkında Twitter'dan bilgilendirici bir açıklamada bulundu.

"Savcı İle İşim 2.5 Dakika Sürdü"

Pek çok kişinin severek dinlediği şarkıcının Twitter'dan yaptığı açıklama ise sitem doluydu. Adeta yanlış haberciliğe karşı çıkan Levent, "Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok!" diyerek sevenlerinin içine su serpmeyi başardı. Ayrıca kendisine bir imza sorulduğunu söyleyen şarkıcının, savcı ile yalnızca 2.5 dk konuştuğunu belirtmesi de gözlerden kaçmadı.

Olay hakkında tam olarak detaylar paylaşılmamasına rağmen Haluk Levent'in serbest bırakıldığını belirtmek gerekiyor. İşte ünlü şarkıcının yaptığı açıklamada: