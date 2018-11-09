Harley-Davidson, İlk Elektrikli Motosikletini Tanıttı

Motosiklet markası denilince akla ilk gelen markalardan olan Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikletini Milan Motosiklet Fuarı'nda tanıttı.

Harley-Davidson’ın “LiveWire” adını verdiği elektrikli motosikleti, henüz prototip aşamasında olmasına rağmen eksiksiz bir tasarıma sahip. Dolayısıyla motosikletin şu anki görünümü satışa çıkacağı tarihte neye benzeyeceğine dair net bir ipucu sunuyor.

Harley-Davidson LiveWire

Ekonomi modunda yaklaşık 90 kilometrelik bir menzile sahip olan LiveWire, 0’dan 100 kilometreye dört saniyenin altında bir sürede çıkıyor. Zero Motorcycles gibi bazı şirketlere ait elektrikli motosikletlerin rahatlıkla 160 kilometrelik menzil sunabildiğini düşündüğümüzde, bu sayıların seri üretime geçilmesinin ardından iyileştirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zira yukarda da belirttiğim gibi motosiklet henüz prototip aşamasında. LiveWire için işaret edilen çıkış tarihi ise 2019.

2008 ekonomik krizi, Amerika Birleşik Devletleri’deki birçok sektörü etkilediği gibi motosiklet endüstrisini de derinden sarsmıştı. Özellikle Harley-Davidson, bu süreçte milyonlarca dolar zarar etmiş ve küçülmeye gitmek zorunda kalmıştı.

Motosiklet devi, geçtiğimiz haziran ayında ABD ile Avrupa Birliği arasında yaşanan "gümrük savaşları" nedeniyle Kansas'taki üretiminin büyük bir bölümünü Tayland'a taşıyacağını duyurmuştu.