Harley Quinn'li Birds of Prey'e İlk Bakış!

DC’nin vasatı aşamayan Suicide Squad filmine dair ender güzelliklerden bir tanesi de Harley Quinn karakteriydi. Margot Robbie’nin enfes oyunculuğuyla hafızalara kazınan Harley Quinn, solo filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Birds of Prey filminden ilk teaser geldi!

Harley Quinn’in yanı sıra, Black Canary ve Huntress gibi DC evreninin en önemli kadın süper kahramanlarını bir araya getirecek olan Birds of Prey filmine ilk bakışımızı atıyoruz.

See You Soon, Türkçe anlamıyla “Yakında Görüşmek Üzere” adındaki teaserda, Quinn, Black Canary, Huntress ve diğer DC karakterleri Black Mask ve Gotham Şehri dedektifi Renee Montoya yer alıyor.

Quinn’in tarzdaki dönüşümünü fark etmemek mümkün değil. Suicide Squad’da giydiği şort ve külotlu çoraplarla karşılaştırıldığında, şimdiki hali çok havalı ve iddialı görünüyor.

Bu arada Margot Robbie, teaser’daki hali ile çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Oscar adayı güzel oyuncunun “Beni özlüyor musun? HQ.” ifadeleriyle paylaştığı fotoğraf, şimdiden 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Peki, Birds of Prey filminin hikayesi ne olacak? IMDb’nin açıklamasına göre film, Quinn’in Joker’den ayrıldıktan sonraki dönemini anlatacak. Üç kadın süper kahramanın (Black Canary, Huntress ve Renee Montoya) arasına katılan Quinn, küçük bir kızı suç imparatoru Cassandra Cain’den kurtarmak için çalışacak.

Filmin yönetmen koltuğunda Cathy Yan oturuyor. Oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell ve Ewan McGregor gibi isimlerin olduğu Birds of Prey, 7 Şubat 2020 tarihinde izleyicilerle buluşacak.