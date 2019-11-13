Havacılık Tarihinin En Büyük Operasyonu Belgesel Oldu

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan ve adının 'Büyük Göç' olduğu taşınmanın belgeseli yayınlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Havalimanı'nın taşınma süreci belgesel oldu.

İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sürecini Anlatan Büyük Göç Belgeseli Yayınlandı

Büyük Göç isimli belgesel İGA'nın YouTube kanalı üzerinden yayına alındı. Belgeselde taşınmanın arka planında hangi çalışmaların yapıldığına ışık tutuluyor ve taşınmada görev alan binlerce personelin azmi yansıtılıyor.

86 yıl boyunca hizmet veren Atatürk Havalimanı'nda bulunan tonlarca malzeme araçlar yardımı ile 33 saatte İstanbul Havalimanı'na taşınmıştı. Taşınma 45 saat olarak planlanmıştı ancak 33 saatte sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştı. Uçaklar bir bir Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gitmek için havalanmıştı. Taşınma için gerekli güzergahlar trafiğe çift yönlü olarak kapatılmıştı, jandarma ve polis ekipleri araçlara eşlik etmişti.

Havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonunu anlatan belgesel 17 dakika uzunluğunda. Belgesel içerisinde taşınmanın baştan sona nasıl gerçekleştiği yer almakta.

Türkçe seslendirmesini Uğur Taşdemir'in yaptığı Büyük Göç belgesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde hazırlandı. Hemen aşağından belgeselin Türkçe versiyonunu izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!