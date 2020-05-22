Hayat Eve Sığar Uygulamasına Yeni Özellik Geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir özellik. Artık koronavirüs hastası biri ile temas ettiyseniz uygulama sizleri uyaracak.

Hayat Eve Sığar Uygulaması Güncellendi

Seyahat izni için gereken HES kodu bildiğiniz üzere Hayat Eve Sığar uygulamasından kolayca alınabilmekteydi. Şimdi uygulamaya yepyeni bir özellik daha entegre edildi. Covid-19 tanısı konmuş bir hasta ile temas etmeniz halinde uygulama sizlere bilgi verecek.

Geçtiğimiz günlerde gelen güncelleme ile de uygulamaya yoğunluk haritası eklenmişti. Koronavirüsün hangi bölgelerde yoğun olduğu uygulama içerisinde bulunan haritadan görülebiliyor. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Hayat Eve Sığar Uygulaması'nı cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Koronavirüste Son Durum

21 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 153.548 oldu. Toplam can kaybı ise 4.249'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 820, toplam entübe hasta sayısının ise 424 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 114.990 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.729.988 olduğu paylaşıldı.