Hidden Dragon Legend, Playstation Store'da Yerini Aldı

Oasis Games, bugün yaptığı bir duyuruyla 2.5D aksiyon oyunu Hidden Dragon Legend'ın PlayStation Store’da yerini aldığını açıkladı. Çin’in gizemli dünyasında düşmanlarınıza meydan okuyacağınız aksiyon-macera oyunu Hidden Dragon Legend, PlayStation Store’dan 50,99 TL’ye satın alınabiliyor.

Önümüzdeki günlerde Steam üzerinden PC sürümünün de yayınlanacağı belirtilen oyunu şimdilik sadece PlayStation Store’dan edinebilmek mümkün. Oyuncuları İmparatorluk dönemi Çin topraklarına, kötü güçler tarafından zehirlenerek şeytani amaçlar için kullanılmış bir karakterin hikayesine götüren Hidden Dragon Legend, hack & slash mekaniğini oyunculara en iyi şekilde yansıtmayı vaat ediyor. Nefes kesen kombolara imza atarak düşmanlarını yenebilecek oyuncuların Metroidvania tarzı bulmacaları çözerek Dragon Cauldron büyüsünü elde ederek olağanüstü güçler kazanabildiğini de belirtelim.

Hidden Dragon Legend Hikayesi

Oyuncuları İmparatorluk dönemi Çin topraklarına, kötü güçler tarafından zehirlenerek şeytani amaçlar için kullanılmış bir karakterin hikayesine götüren oyun, olay örgüsüyle oyunculara bitmek bilmeyen bir eğlence vaat ediyor. Kahramanımız etkisi altında olduğu büyüden kurtulunca yaptıklarını hatırlıyor ve kendisine bunu yaptıran güçlere karşı savaş açıyor. Düşmanlarını akrobatik hareketler ve özel güçlerle alt etmeye çalışan kahramanın yeteneklerini oldukça detaylı yetenek ağacından geliştirebilir ve kendi oynayış stilinize göre özelleştirebilirsiniz. Pek çok farklı yetenek ve silaha sahip sayısız düşmanla karşılaşacağınız oyunda, rakiplerinizi alt edecek özel stratejiler geliştirmeniz gerekiyor.