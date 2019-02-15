Hindistan'da Dakikalar İçinde Tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung, ocak ayında yaptığı tanıtımla Galaxy M20 modelini duyurmuştu. Yakın zaman önce Hindistan’da piyasaya sürülen Galaxy M20, sadece üç dakika içerisinde tükenmişti. Çok beğenilen yeni telefon, bugün itibarıyla Türkiye’de satışa çıktı.

Diğer modellerin aksine sadece internet siteleri üzerinden satın alınabilecek olan Galaxy M20 modelinin, Samsung Online Mağaza başta olmak üzere GittiGidiyor, HepsiBurada, N11 ve Trendyol gibi internet sitelerinde kendisine yer bulacağı dile getirildi. Halihazırda ön siparişte olan telefonun, 24 Şubat’tan sonra ön sipariş yapanlara gönderilmeye başlanacağının altı çizildi.

Tavsiye edilen KDV dahil satış fiyatı 1.799 Türk Lirası olan Samsung Galaxy M20 ön sipariş kampanyasıyla dikkatleri de çekti. Kampanya kapsamında shop.samsung.com/tr adresinden ulaşılabilen Samsung Online Mağaza’dan 15 Şubat - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Samsung Galaxy M20 satın alan ilk 1000 kişiye, 1 Yıllık Digiturk Evin Yıldızı Paketi, Dizi Paketi ve Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezon sonuna kadar Sporun Yıldızı Paketi hediyelerini kazanma fırsatı sunulacağı dile getirildi.

Samsung Galaxy M20 Özellikleri

Pil: 5,000 mAh (Hızlı şarj destekli)

Ekran: 6.3” FHD+, 19.5:9 Sonsuz-V

Ön Kamera: 8 MP (F 2.0)

Arka Kamera: Ana kamera 13MP(F1.9), Ultra geniş açı: 5MP

Bellek: 3GB+32GB

Micro SD Desteği: Var, 512GB’a kadar

Özellikler: Yakınlık Sensörü, İvme Ölçer, Sanal Işık Sensörü, Yüz tanıma, Parmak izi okuyucu

Renk: Kömür Siyahı, Okyanus Mavisi