Hiroşima Bombasından Binlerce Kat Güçlü “Çar Bombası” Patlatıldı: Hayret Uyandıran Video!

Rusya, Hiroşima bombasından binlerce kat güçlü etki yaratabilecek Çar Bombası’nı aniden paylaştı. Ortada herhangi bir neden yokken yapılan bu paylaşım, herkesi şaşırttı. Bombanın etkisine gelecek olursak, bunun kıyamet anlamı taşıdığını unutmamak gerekir. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Hidrojen bombası olarak karşımıza çıkan AN602, Çar Bombası ismiyle anılıyor. Çar Bombası'nın Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü olması, kafaları karıştıran ana etken oldu. Böylesine büyük bir etkiye sahip bombanın kullanımı adeta kıyamet etkisi yaratacaktır.

Hiroşima bombasından binlerce kat güçlü bombanın videosu paylaşıldı

Çar Bombası, 50 megaton TNT ile aynı güce sahip ve kitle imha silahı olarak değerlendiriliyor. Bazı bombalar sadece tahribat oluşturmak için kullanılıyor ancak bu seferkinin amacı büyük bir katliam yapmak. Rus yetkililer tarafından paylaşılan videoda da göreceğiniz üzere etkisi her yere çok rahat bir şekilde yayılabiliyor.

Patlamadan sonra ortaya çıkan mantar bulutunun 69 bin metre yukarıya kadar çıktığı ifade edildi. Bu bile etkisini anlamak için oldukça uygun. Bombayı atan pilotların patlama noktasından 130 kilometre uzağa gitmek zorunda kalması ise dikkat çeken bir diğer nokta oldu.

Rusya'nın Çar Bombası'nı patlattıktan 59 yıl sonra böyle bir görüntü yayınlaması gözdağı vermek istediği şeklinde okundu. Aşağıda bu bombanın patlaması ile ilgili bir video yer alıyor. İzledikten sonra yorumlar bölümünden bizlerle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.