HITMAN 2 Resmi Olarak Duyuruldu! İşte İlk Video

Oyun dünyasının en sevilen karakterlerinden Hitman’in yeni oyunuyla tekrar karşımıza çıkmaya hazırlandığı biliniyordu. IO Interactive tarafından yapılan açıklamayla birlikte uzun süredir beklenen HITMAN 2 resmi olarak duyuruldu.

Geçtiğimiz yıl Hitman serisinin yayıncısı Square Enix, serinin geliştiricisi IO Interactive ile yollarını ayırdığını duyurduğunda, birçok oyuncu Hitman için yolun sonuna gelindiğini düşünmüştü. Buna rağmen Danimarkalı oyun stüdyosu, seriyi devam ettirmekte kararlı olduğunu göstererek, yeni yayıncı arayışına girmişti. Warner Bros. İle yapılan anlaşmadan sonra oyuncuların Hitman ile ayrı kalmasını engelleyen stüdyo, yayınladığı videoyla HITMAN 2’yi tanıttı.

13 Kasım 2018 tarihi itibarıyla PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yayınlanacağı açıklanan oyunun, yine bir önceki oyun gibi bölüm bölüm piyasaya sürüleceği belirtildi. Buna ek olarak, IO Interactive, zaman içerisinde devam oyunu için bir sürü içeriği bizlere sunmaya devam edecek. Miami de dâhil olmak üzere yine dünyanın dört bir yanını dolaşacağımız Hitman 2 oyununda, farklı içeri sızma yolları ve hedeflerimizi bertaraf edebilmek için yine birçok farklı seçeneğimiz olacak. Bununla birlikte, 2016 yılında çıkmış olan Hitman ile sil baştan alınan serinin bu devam oyununda, Ajan 47 geçmişi ile ilgili yeni yeni bilgiler edinmeye devam edecek. Bu da tabii ki tahmin edeceğiniz üzere oyunun hikâyesine derinlik katacak bir etkide bulunacak.