Hızlı Şarj Sanıldığı Kadar Masum Değil!

Akıllı telefon üreticilerinin son zamanlarda odaklandığı önemli noktalardan birisi olan batarya ve şarj teknolojileri, pek çok kullanıcının tercihlerindeki ana etmenlerden birisini oluşturuyor. Üreticiler her zamankinden daha iyi hızlı şarj çözümleri sunmayı hedeflerken hızlı şarjı daha hızlı hale getirebilmek adına galyum nitrür gibi birtakım bazı teknolojilere yöneliyorlar. Peki bunun sonucunda neler yaşanıyor?

Hızlı Şarj ve Karanlık Yönü

Temel olarak baktığımızda bir cihazın, bu örnekte akıllı telefondan ilerleyelim, hızlı şarj olabilmesi için gerekli iki önemli faktör bulunuyor:

- Cihazın desteklediği akım değeri.

- Cihazı şarj etmek için kullanılan adaptörün değerleri ve hatta bazı durumlarda kablo.

Yani daha güçlü bir şarj cihazı almak akıllı telefonunuz desteklemediği sürece işe yaramayacağı gibi en son hız teknolojisine sahip bir cihaza sahip olmanız da uygun bir şarj cihazı olmadığı sürece tam verimi alamayacağınız anlamına gelir.

W ya da Watt bir yükün gücünün ölçüldüğü güç birimidir. Hesaplamak için akımla (amper ya da miliamper) voltajı (volt) çarpmanız gerekir. Muhtemelen akıllı telefonunuzun prizde, bilgisayara bağladığınızda aldığınız hıza kıyasla daha hızlı şarj olduğunu fark etmişsinizdir. İşte bu temel denklem tam da burada devreye giriyor.

Eğer teknoloji gündemini takip ediyorsanız, Oppo'nun 125W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını görmüşsünüzdür. Bu değerlerin sağlanabilmesi adına çift hücreli pil kullanılıyor ve bu aynı anda iki pili paralel olarak etkili bir şekilde şarj etmeye olanak sunuyor. Bu sistem aynı zamanda galyum nitrür olarak isimlendirilen yeni bir teknolojiyi de kullanıyor.

Teknik düzeyde galyum nitrür, şarj cihazındaki yarı iletken silikonun yerini alır ve basitçe söylemek gerekirse elektriği daha verimli şekilde aktarır. Bu teknolojinin maliyeti düşmeye başladıkça daha çok üreticinin bu yöne evrildiğini görmeyi bekleyebiliriz.

Ancak tüm bunlarla ilgili bir sorun var ve hatta bu yüzden piyasadaki büyük üreticilerin, en azından şu aşamada, bu teknoloji ile ilgilenmediğini düşünebiliriz. Kullanıcılara sunulan bu devasa değerler pilin uzun süre dayanamayacağı anlamına gelir.

Bunun nedeni ise bileşenlerin daha fazla stres altında olması ve dolayısı ile daha hızlı bozulmasıdır. Üreticiler bu bozulmayı asgariye indirebilmek adına çalışmalarını sürdürse de hızlı şarjın pil sağlığı için çok da iyi olmadığı açık bir gerçek. Bu bir noktada, ilerleyen dönemlerde, şarjınızın da daha hızlı bitmeye başlayacağı anlamına geliyor.

Tabii buradaki asıl konu bunun standart şarj teknolojisine kıyasla ne kadar kötü olduğu ve bunu kabul edip etmemeye hazır olup olmamanızla ilgilidir. Yani hızlı bir şekilde şarj olup hızlı ölen bir batarya mı yoksa daha yavaş şarj olup daha uzun dayanan bir batarya mı? Seçim sizin.