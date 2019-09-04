Honor 20S Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin alt markası Honor yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Honor 20S'in teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Honor 20S Özellikleri

Honor 20S, 6.26 inçlik ekrana sahip. Gücünü Kirin 980 yonga setinden alan cihazda 6GB/ 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bu sensörler şu şekilde: 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel makro kamera sensörü.

Honor 20S'in ön tarafında bir adet 32 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Akıllı telefonda yapay zeka desteği bulunmakta. Bu sayede çok daha güzel fotoğraflar çekilebilmekte. Cihazın sağ tarafında bir adet parmak izi okuyucusu bulunmakta. 3.750mAh'lık batarya kapasitesine sahip olan Honor 20S, 20 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Honor 20S Fiyatı

Mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen Honor 20S'in başlangıç satış fiyatının 265 dolar olduğu açıklandı. Akıllı telefonun ülkemizde ne zaman ve ne kadarlık fiyat etiketi ile satışa çıkacağı bilinmiyor.

Honor 20S'in Türkiye fiyatı belli olduğunda sizleri bilgilendireceğiz.