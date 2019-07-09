Honor 8S Etkinliği Gençleri Bir Araya Getirdi

Çinli teknoloji devi Huawei’in kardeş markası Honor, genç tüketicileri hedef alan etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Firma, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Honor 8S için oldukça eğlenceli bir organizasyona imza attı.

Henüz 6 yaşındaki bir şirket olmasına rağmen, 74 ülkede 80 milyondan fazla müşteriye ulaşan Honor, etki alanını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan marka, bütçe dostu fiyat performans modeli Honor 8S akıllı telefonun Türkiye’de piyasaya sürülmesini gençlerle birlikte kutladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, her zaman olduğu gibi eğlenceli anlara sahne oldu. Organizasyona katılan gençler, mini oyunlar ve sürpriz hediyelerle unutulmaz bir gün yaşadı. Honor Türkiye ekibinin hazırladığı çeşitli yarışmalara katılan gençler, birbirinden özel ödüller kazandı.

Peki, Honor 8S kullanıcılara neler sunuyor? Honor 8S fiyatı ne kadar? Hadi gelin, bu ve daha birçok sorunun cevabına hep birlikte bakalım.

Honor 8S Özellikleri

Honor 8S, 5,71 inç büyüklüğünde damla çentikli FullView ekranıyla geliyor. Yüzde 84 ekran / kasa oranına sahip olan akıllı telefon, çentik bölümünde 5MP selfie kamerası barındırıyor. Cihazın arkasını çevirdiğinizde ise yüksek kalitede çekim yapabilen 13MP çözünürlüğünde bir kamerayla karşılaşıyorsunuz.

Gücünü MediaTek MT6761 (Helio A22) yonga setinden alan Honor 8S, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanıyla geliyor. Ayrıca microSD yuvası üzerinden bu kapasite 512 GB'a kadar artırılabiliyor.

Batarya tarafında 3020 mAh değerinde bir pile sahip olan akıllı telefon, EMUI kullanıcı arayüzünün akıllı güç tasarruf özellikleri sayesinde beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

Honor 8S Fiyatı

Bluetooth hoparlör hediyesiyle birlikte 1.399 TL’den online ön siparişe açılan Honor 8S, dün itibarıyla Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom mağazalarında kullanıcıların beğenisine sunuldu.