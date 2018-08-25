Honor 8X ve 8X Max'ın Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Huawei'nin alt markası olan Honor, 7X'in devamı niteliğinde olan 8X ve 8X Max için tanıtım tarihini paylaştı. Eylül ayında kullanıcılara sunulacak olan iki yeni modelin orta ve üst segmente hitap edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa süre önce Weibo üzerinden sızdırılan ve FHD+ 7.12 inç kocaman bir ekranla geleceği öğrenilen Honor 8x Max'ın özellikle Xiaomi Mi Max 3 ile rekabet içerisinde olacağı ifade ediliyor. Ayrıca 'su damlası' şeklinde ufacık bir çentiğe de sahip olacak 8X Max'ın çift 16MP + 2MP arka kamera ve parmak izi sensörünü barındıracağını belirtmek gerekiyor.

Donanım kısmında ise 8GB RAM / 128GB depolama kapasitesi seçeneğini sunacağı belirtilen 8X Max'ın 4900 mAh bataryası bulunacak. 7 inçlik kocaman bir ekrana sahip olan cihazın bu bataryayla nasıl bir performans vereceği tartışma konusuyken telefonun dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

Honor 8X'in Ekran Boyutu Daha Küçük

Daha düşük özelliklere sahip olan Honor 8X'in ise temel farkı ekran boyutunda olacak. Honor 7X'in devamı niteliğinde olan 8X ve 8X Max hakkında henüz fiyatlandırma bilgisi olmadığını belirtmek gerekiyor. 5 Eylül tarihinde kullanıcılara sunulacak cihazların kısa süre içerisinde pazardaki yerlerini alacağı düşünülüyor.

Peki ya siz yeni Honor 8X serisini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!