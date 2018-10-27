Honor 9 Lite Yeniden A101’de

Honor’ın 4 kameralı fiyat / performans canavarı modeli Honor 9 Lite, A101'de satışa çıkarılıyor. Geçtiğimiz aylarda A101’de tüketicilerle buluşan Honor 9 Lite, yoğun ilgi ve talep sebebiyle tekrardan kullanıcılara sunulacak.

Honor 9 Lite 5.6 inç FullView HD ekrana sahip. Sekiz çekirdekli Kirin 659 çipset ve gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0’ın yetenekleriyle birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi ortaya koyan Honor 9 Lite, 3GB RAM ve 32GB depolama seçeneği sunuyor.

Honor 9 Lite’ın A101 mağazalarında satışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, “Daha önce de A101 ile işbirliği yapmış ve bundan çok memnun kalmıştık. Yeni kampanyamızla Honor 9 Lite’ı A101’de tekrar satışa sunmak bizim için önemli bir işbirliği oldu. Markamazı sevenlerin telefonlarımızı görebileceği ve deneyimleyebileceği satış kanallarını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

1 Kasım Perşembe gününden itibaren Türkiye çapında A101 mağazalarında satılacak olan Honor 9 Lite, 1499 TL'ye satın alınabilecek. Telefon aynı zamanda A101 internet sitesi üzerinden de tüketicilerle buluşacak. Gece Siyahı, Safir Mavisi ve Buzul Grisi renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite'ın ön inceleme videosunu yukardan izlemeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.