  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Honor 9 Lite Yeniden A101’de

Honor 9 Lite Yeniden A101’de

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil

Honor’ın 4 kameralı fiyat / performans canavarı modeli Honor 9 Lite, A101'de satışa çıkarılıyor. Geçtiğimiz aylarda A101’de tüketicilerle buluşan Honor 9 Lite, yoğun ilgi ve talep sebebiyle tekrardan kullanıcılara sunulacak.

Honor 9 Lite 5.6 inç FullView HD ekrana sahip. Sekiz çekirdekli Kirin 659 çipset ve gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0’ın yetenekleriyle birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi ortaya koyan Honor 9 Lite, 3GB RAM ve 32GB depolama seçeneği sunuyor.

Honor 9 Lite’ın A101 mağazalarında satışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, “Daha önce de A101 ile işbirliği yapmış ve bundan çok memnun kalmıştık. Yeni kampanyamızla Honor 9 Lite’ı A101’de tekrar satışa sunmak bizim için önemli bir işbirliği oldu. Markamazı sevenlerin telefonlarımızı görebileceği ve deneyimleyebileceği satış kanallarını artırmaya devam edeceğiz” dedi. 

1 Kasım Perşembe gününden itibaren Türkiye çapında A101 mağazalarında satılacak olan Honor 9 Lite, 1499 TL'ye satın alınabilecek. Telefon aynı zamanda A101 internet sitesi üzerinden de tüketicilerle buluşacak. Gece Siyahı, Safir Mavisi ve Buzul Grisi renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite'ın ön inceleme videosunu yukardan izlemeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Honor Akıllı Telefonu Magic 2'nin Yanında Bir de Akıllı Saat Tanıtacak MOBİL Honor Akıllı Telefonu Magic 2'nin Yanında Bir de Akıllı Saat Tanıtacak
Samsung Oyunculara Özel Bir Akıllı Telefon Geliştiriyor Olabilir MOBİL Samsung Oyunculara Özel Bir Akıllı Telefon Geliştiriyor Olabilir
Fortnite'ın 200 Günde Kazandığı Gelir Dudak Uçuklattı OYUN Fortnite'ın 200 Günde Kazandığı Gelir Dudak Uçuklattı

ETİKETLER: akıllı telefon honor Honor 9

YORUMLAR