Honor 9X Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor yeni akıllı telefon modelini YouTube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayın ile kullanıcılara tanıttı. Gelin hep beraber Honor 9X Pro'nun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Honor 9X Pro Özellikleri

6.59 inç Full HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip olan Honor 9X Pro, gücünü Kirin 880 yonga setinden almakta. Cihazda 6 GB RAM ve 256 dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun ayrıca depolama alanı 512 GB olan sürümü de bulunmakta.

Honor 9X Pro'nun arka tarafında 2 MP derinlik sensörü, 48 MP ana kamera sensörü, 8 MP ultra geniş açı kamera sensörü olmak üzere üç adet kamera sensörü yer almakta. Akıllı telefonun ön kısmında bir adet 16 MP'lik pop-up kamera sensörü bulunmakta.

4.000 mAh bataryadan beslenen cihazda 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi yer almakta.

Honor 9X Pro Fiyatı

Honor 9X Pro'nun fiyatının 249 euro olduğu açıklandı. 249 euro şu anki kur ile 1.655 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil.

Akıllı telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmezliğini korumakta. Honor 9X Pro modelinin ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılıyor ama fiyat etiketinin ne olacağı hala büyük bir soru işareti.

Detaylar geliyor..