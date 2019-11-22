Honor 9X Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Honor 9X, bugün itibarıyla ülkemizde satışa sunuldu.

Honor 9X Satışa Çıktı

Çevrimiçi kanallar ve fiziki mağazalar üzerinden satışa sunulan Honor 9X, 'benimizim' temasına sahip özel kutusu ile birlikte satışa çıkıyor. Tasarımı ile dikkatleri çeken bu kutu tasarımı, içerisinde özel hediyeler ile birlikte geliyor. 2.699 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan model, benimizim temalı kutulara özel olmak üzere Honor Band 5 hediyesi ile geliyor.

Honor 9X Teknik Özellikleri

Honor 9X, yüzde 84,35 ekran - çerçeve oranına sahip 6.59 inç boyutunda IPS LCD ekran ile birlikte geliyor. FHD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, kamerayı pop-up çekmece içerisinde sakladığı için göze çarpan herhangi bir detayı üzerinde barındımıyor. Açılır çekmece içerisindeki bu ekran, 16 MP çözünürlüğe sahip.

Arka tarafa baktığımızda ise üçlü kamera kurulumu yer almakta. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera, F/1.8 diyafram açıklığına sahip. Bununla birlikte ana kameranın 8 MP çözünürlüğünde ekstra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik algısı sensörü ile desteklendiğini belirtelim.

9X, gücünü Kirin 710F işlemciden almakta. Bununla birlikte 4 GB RAM ve 128 GB depolama da işlemciye eşlik ediyor. 4,000 mAh bataryaya sahip olan model, kutudan Android Pie ile çıkmakta.