Honor 9X Ve 9X Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Honor'un daha önceden tanıttığı 9X modelinin Global Edition ismindeki yeni versiyonu tanıtıldı. İşte Honor 9X ve 9X Pro Global Edition'ın özellikleri

Huawei'nin alt firması olan Honor, geçtiğimiz haftalarda Çin'e özel Honor 9X modelini tanıtmıştı. Şimdi ise Global Edition modeli tanıtıldı. Google'ın servislerinde de kullanılması beklenen Honor 9X Global Edition tanıtıldı. Gelin cihazın özelliklerine yakından bakalım.

Honor 9X ve 9X Pro Global Edition'ın Özellikleri

Honor 9X Global Edition performansını Kirin 710F yonga setinden alıyor. Burada Çin versiyonunun farkı Kirin 810 yonga setini kullanması. RAM kısmında 9X ve 9X Pro birbirinden ayrılıyor. 9X modelinde 4GB ve 6GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunurken; 9X Pro versiyonu 8GB RAM ve 256GB depolama ile birlikte geliyor. Bu arada 9X'in depolaması ise 64GB.

Kamera kısmında da ayrılan modellerden 9X, 48MP + 2MP'lik iki adet arka kameraya sahip. Ön kısımda ise 16MP'lik bir kamerası bulunuyor. 9X Pro'da ise 48MP'lik SONY IMX586'lı bir ana kamera, 8MP'lik ultra geniş açılı çekim yapabilen ikinci kamera ve 2MP'lik derinlik sensörlü üçüncü bir kamera yer alıyor.

Her iki cihazda da parmak izi sensörü, 4G VoLTE, USB Type-C ve yüz tanıma bulunuyor. Bataryaları ise hızlı şarj destekli ve 4000mAh kapasitesinde. Cihazların fiyatları ise net olarak bilinmiyor.