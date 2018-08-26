Honor'dan Orta Segmente Yeni Alternatif: Honor 8X Max

Huawei'nin alt markası Honor, 8X ve 8X Max'ın lansmanını 5 Eylül tarihinde yapacağını duyurmuştu. Fakat bugün sızdırılan yeni bilgilerle birlikte 8X Max'ın tüm özellikleri ortaya çıkmış durumda. İşte tüm detayları Honor 8X Max:

Çinli telefonların sertifika sitesi olan TENAA üzerinde ortaya çıkan 8X Max'ın, Xiaomi Mi Max 3 ile rekabet edeceği düşünülüyor. 7.12 inç Full HD+ 2244 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan 8X Max'ın Snapdragon 660'dan güç alacağı ifade ediliyor. Ayrıca telefonda 4GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama olacağını belirtmek gerekiyor.

Kamera konusunda ise yapay zeka desteğini barındıracağı bilinen cihazın arka tarafında 16MP + 2MP, selfie tarafında ise tek 8MP yer alacak. Yapay zeka desteği sayesinde çok daha akıllı videolar çekebileceği düşünülen 8X Max'ın kulaklık jakına da sahip olacağı dile getiriliyor. Bunun dışında cihazın 4900 mAh bataryası bulunuyor.

Son olarak 5 Eylül tarihinde Honor 8X modelini de sunacak olan Çinli üreticinin, temel olarak birbirine benzer ancak ekran boyutu konusunda farklılık yaşatacağı düşünülüyor. Aynı zamanda fiyat konusunda da kullanıcıları üzmeyecek olan Honor'un önümüzdeki aydan itibaren satışa başlayacağı düşünülüyor.

Peki ya siz Honor'un yeni orta segment 8X Max'ını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.