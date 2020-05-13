Honor Tab V6, Dünyanın İlk 5G ve WiFi 6'lı Tableti Olacak

Honor, dünyanın ilk 5G ve WiFi 6 destekli Android tabletini tanıtmak için gün sayıyor. Honor Tab V6 özellikleri haberimizde.

Honor, bugün yaklaşan ürün lansman etkinliği için geri sayımı duyurdu ve yeni tableti Honor Tab V6’yı gösterdi. 5G ağı ve en yeni Wi-Fi 6 standartlarına sahip dünyanın ilk tableti olacak.

Honor Tab V6 Özellikleri

Çinli şirketin üst seviye tableti olacak Honor Tab V6, çift bant 5G çalıştıracak. Bu, hem hücresel hem de WiFi bağlantısında daha iyi indirme ve genel ağ hızı sağlayacak. Shadow Follow (Gölge Takibi), tabletin önemli özellikleri arasında olacak. Bu, temelde tabletin hareketleri ve el hareketleri komutlarını izleyebileceği, diğer bir deyişle dokunmadan kontrol edilebileceği anlamına geliyor. Çin’in popüler mikroblog sitesinde birçok kullanıcı, tabletin yakın zamanda piyasaya sürülen HiSilicon Kirin 820 5G işlemciden güç alacağına inanıyor.

Honor Tab V6 özellikleri ve fiyatına ilişkin detaylı bilgiyi 18 Mayıs 2020 yani lansman günü alacağız.