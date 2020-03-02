Honor V30 Pro 5G İnceleme - Honor Kendini Aşmış!

Honor'un yeni akıllı telefon modeline yakından bakıyoruz. Honor V30 Pro 5G incelemesinde cihazın kamera incelemesini, ekran incelemesini, oyun incelemesini ve genel performans değerlendirmesini sizlerle buluşturuyoruz. Dilerseniz cihazın özelliklerine bir göz atalım.

6.57 inçlik FullHD+ çözünürlük sunan IPS ekrana sahip olan Honor V30 Pro, gücünü Kirin 990 yonga setinden almakta. Kirin 990 serisi, mevcut Kirin 980 yonga setine göre güç verimliliğini artırmak için 7nm FinFet UEV işlemi ile üretiliyor. İşlemci üzerinde 10,3 milyar transistör bulunuyor.

Cihazda 8GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Honor V30 Pro'nun arka kısmında 40 MP ana kamera sensörü, 8 MP telefoto kamera sensörü ve 12 MP ultra geniş açı kamera sensörü olmak üzere 3 adet kamera sensörü yer almakta. Ön tarafta ise bir adet 32 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

4.100 mAh bataryadan beslenen Honor V30 Pro, 40 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini ve 27 Watt hızlı kablosuz şarj teknolojisini desteklemekte.

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