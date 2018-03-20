HTC, Desire 12 İle Orta Segmente Oynayacak

Akıllı telefon departmanının büyük bölümünü Google'a sattıktan sonra bu pazardan kopmayan HTC, orta segmentteki Desire 12 ailesi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Cihazın neredeyse bütün özellikleri ortaya çıkarken makul fiyatlardan satışa sunulacağı dile getirildi.

Desire serisinde genellikle orta seviye modellere yer veren HTC, yine geleneğinden vazgeçmeyecek. Biri büyük biri küçük olmak üzere Desire 12 serisine iki sürüm sunacak olan şirket, her ikisinde de çerçevesiz ekran tasarımına yer vermiş durumda. Cihazların detayları şu şekilde:

HTC Desire 12 Özellikleri

5.5 inç 1440 x 720 çözünürlük sunan telefonda 18:9 formatı yer alıyor. Mediatek'in 8 çekirdekli MT6739 yonga setinden gücünü alan cihazda 3GB RAM bulunuyor. 16 / 32GB dahili hafızayla kullanıcılara sunulacak Desire 12'nin arka ve ön tarafında tek kamera kurulumu bulunuyor. Arkada 13MP, önde ise 5MP çözünürlüğünde kameralara yer verilen cihaz, maalesef parmak izi tarayıcısına ve su-toz dayanıklılığına sahip değil.

Kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkması planlanan Desire 12'nin fiyat etiketi de henüz belli değil.

HTC Desire 12+ Özellikleri

6 inç LCD çerçevesiz ekrana sahip olan cihazda Snapdragon tercih edilmiş. Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alan Desire 12+ 3GB RAM ile performansını artırıyor. Ayrıca 32 / 64GB depolamayla sunulan telefonun arkasında çift, önünde ise tek kamera bulunuyor. 13MP + 2 MP ve 8MP'lik bu kameraların neler sunabileceği belirsizliğini koruyor.

2965 mAh bataryaya ve Android 8.0 Oreo işletim sistemine sahip olan Desire 12+'ın parmak izi tarayıcısına sahip olduğunu belirteyim.

Peki ya siz Desire 12 ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.