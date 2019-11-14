HTC Desire 19s Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

HTC giriş segmentinde kendisine yer edinmeyi hedefleyen yeni Desire 19s modelinin tanımını gerçekleştirdi.

HTC Desire 19s Özellikleri

6,2 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip IPS ekran ile gelen Desire 19s, damla çentik ekran yapısına sahip. Çentiğin içerisinde ise 16 MP ön kamera bulunuyor.

Bununla birlikte modelin giriş segmenti için dikkat çeken arka kamera sistemine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Modelde üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. 13 MP ana kamera, 5 MP ulra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik sensörü ile destekleniyor.

Cihazın içine baktığımızda MediaTek Helio P22 işlemci ile karşılaşıyoruz. 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi ile kutudan çıkan modelin depolama alanı MicroSD kart desteği sayesinde genişletilebiliyor.

Tüm bunları yaparken 3,850 mAh kapasitesindeki bataryadan destek alan modelin USB-C konnektörü üzerinden 10W şarj desteği bulunuyor. NFC desteğini de bulunduran Desire 19s, HTC Sense UI kullanıcı arabirimine sahip Android Pie işletim sistemi ile çalışıyor.

HTC Desire 19s Fiyatı

Free Blue ve Yashi Black renkleri ile satışa sunulan model, 195 dolar yurt dışı satış fiyatına sahip. Telefon şu an yalnızca Tayvan içerisinde satılıyor. Uluslararası satış için ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.